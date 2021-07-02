Как ожидалось, цены на нефть Brent преодолели 75 долл./барр. При этом заседание ОПЕК+ завершилось ничем и продлено на сегодня, так как стороны не смогли прийти к консенсусу относительно дальнейших объемов добычи. Но Министерский комитет рекомендовал нарастить добычу с августа на 400 тыс. барр./день и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 г. Это меньше, чем ожидалось рынком. Сегодня ждем консолидации Brent в районе 75-76 долл./барр. до итогов заседания ОПЕК+. Согласование меньших объемов добычи, чем ожидалось, будет позитивно воспринято рынком.