Ждем итогов саммита ОПЕК+
Как ожидалось, цены на нефть Brent преодолели 75 долл./барр. При этом заседание ОПЕК+ завершилось ничем и продлено на сегодня, так как стороны не смогли прийти к консенсусу относительно дальнейших объемов добычи. Но Министерский комитет рекомендовал нарастить добычу с августа на 400 тыс. барр./день и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 г. Это меньше, чем ожидалось рынком. Сегодня ждем консолидации Brent в районе 75-76 долл./барр. до итогов заседания ОПЕК+. Согласование меньших объемов добычи, чем ожидалось, будет позитивно воспринято рынком.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210702/834092346.html