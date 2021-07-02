Европейские фондовые индексы в четверг выросли по итогам торгов в четверг на надеждах инвесторов на восстановление экономики региона. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,62%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,25%, немецкий DAX прибавил 0,47%, а французский CAC вырос на 0,71%.

Согласно данным статистического управления Европейского союза, безработица в 19 странах еврозоны в мае 2021 года опустилась до 7,9% с пересмотренных 8,1% месяцем ранее. Это минимальный показатель с мая 2020 года. Производственная активность в еврозоне выросла самыми быстрыми темпами за всю историю в июне, согласно итоговому индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности IHS Markit (индекс менеджеров по закупкам) в четверг. Значение 63,4 было выше первоначальной оценки 63,1, и это стало самым резким ростом с начала опроса в 1997 году.

Американские индексы в четверг уверенно росли. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,13%, Dow увеличился на 0,38%, а S&P500 прибавил 0,52%.

Акции выросли до рекордных максимумов на фоне публикации данных, свидетельствующих о том, что экономика США растет быстрыми темпами, и о перспективе значительного роста прибыли крупнейших компаний во втором квартале. Тем временем инвесторы стали меньше беспокоиться о том, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки, чтобы предотвратить более высокую инфляцию.

Акции сети аптек Walgreens упали на 7,4% несмотря на сильный отчет. Компания сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,51 на акцию, превысив консенсус-оценку в $1,17. Выручка также превысила прогнозы на фоне увеличения объемов отпускаемых по рецепту лекарств. Однако участники рынка обеспокоены тем, что Walgreens ожидает замедления роста вакцинации против Covid-19.

Производитель чипов Micron потерял 5,7% капитализации в четверг несмотря на то, что превысил квартальные оценки прибыли на $0,16 на акцию, сообщив о $1,88 на акцию. Выручка Micron также превысила прогнозы Уолл-стрит. Прогноз на следующий квартал также был сильным: ожидается, что скорректированная прибыль на акцию составит $2,30 при консенсус-оценке на уровне $2,12.

Пятница ожидается относительно спокойным днем на события. Еврозона опубликует данные по индексу цен производителей в мае. США также опубликуют данные по рынку труда и производственным заказам.