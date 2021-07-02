Еще одна серия сильной макростатистики подлила масла в огонь ротации в акции, которые больше всего выиграют от открытия экономики в США. Практически все сектора S&P 500 (+0.5%) выросли, в то время акции Techonogy (+0.2%) и Consumer Staples (-0.3%) оказались в числе замыкающих. Главный фондовый индекс США вырос шестой день подряд — это самая длинная подобная серия с февраля. USD против всех валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть подорожала на +1.2%, а сделка ОПЕК+ осталась в подвешенном состоянии, хотя производители ранее сигнализировали о достижении предварительного соглашения по постепенному увеличению поставок до конца года. Производство в США в июне выросло уверенными, но немного замедлившимися темпами, при этом цены на материалы достигли почти 42-летнего максимума. Заявки на государственное страхование по безработице на прошлой неделе упали более, чем прогнозировалось, достигнув нового пандемического минимума. Эти цифры предшествуют опубликованному в пятницу ежемесячному отчету по рынку труда, который поможет сформировать ожидания относительно того, когда ФРС может начать сокращать стимулирование. «Учитывая сильные перспективы экономического роста и роста корпоративных прибылей, гибкость политики и привлекательность оценки по сравнению с облигациями, мы считаем, что текущая среда способствует дальнейшему росту акций», — написал Марк Хафеле, главный стратег UBS Global Wealth Management в записке для клиентов.

Переговоры ОПЕК+ сорвались. Соглашение об увеличении добычи было поставлено под сомнение, поскольку ОАЭ заблокировали предварительную сделку, которую Саудовская Аравия заключила с Россией в четверг, что побудило картель отложить переговоры до пятницы. Неожиданный поворот событий оставляет потребителей неуверенными в том, будет ли согласовано предложенное картелем с августа по декабрь ежемесячное увеличение добычи на 400,000 баррелей в день. Тем временем, фьючерсы на нефть впервые с 2018 года закрылись выше $75 за баррель.

Грядет глобальная налоговая перестройка. Официальные лица из 130 стран, включая Китай и Индию, одобрили установление минимальной ставки для международных корпораций, таких как Facebook и Google, в день, который Джанет Йеллен назвала «историческим днем для экономической дипломатии». Сделка при посредничестве ОЭСР создает условия для того, чтобы министры финансов G-20 подписали принципиальное соглашение на следующей неделе в Венеции. Внедрение правил по сокращению уклонения от уплаты налогов путем принуждения транснациональных корпораций к выплате эффективной ставки «не менее 15%» может произойти уже в 2023 году. Однако, не все препятствия еще преодолены.