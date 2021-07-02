Российский рынок акций вчера вновь выступил очень мощно, сумев переписать исторический максимум. Складывается впечатление, что рынок в последние дни получил откуда-то свежую порцию хороших денег. Однако при приближении к отметке 3880 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала, произошел разворот, и Индекс Мосбиржи по итогам дня прибавил всего 0,4%.

Кстати, обновил исторический максимум и S&P500.

Лучше рынка вчера выглядел нефтегазовый сектор, причем «Роснефть» стала лидером по оборотам торгов. С этой бумагой нужно быть осторожнее. Ранее мы отмечали, что в «Роснефти», похоже, завелся какой-то крупный продавец. Сейчас его на торгах не видно: то ли он выполнил свою задачу, то ли пока затаился.

На 3,7% взлетели акции «Лукойла», который вчера последний день торговались с дивидендами. Это хороший знак – в этом году мы выдели не так много бумаг, в которых наблюдался мощный рост котировок накануне отсечки реестра под дивиденды. Такая динамика бумаги позволяет ожидать, что дивидендный гэп будет закрыт быстро, быть может в течение нескольких недель, если цены на нефть продолжат хотя бы небольшой рост.

Но пока внутри ОПЕК+ наблюдаются разногласия. Вроде бы картель решил увеличивать до конца года добычу на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно с августа, но, по информации СМИ, нет договоренности с ОАЭ по поводу точки отсчета их расчетной базы увеличения добычи.

Наверняка сегодня компромисс будет найден, и нефть имеет хорошие шансы продолжить плавный рост к 80 долларам за баррель, может быть после небольшой фиксации прибыли «по факту» состоявшегося события.

Внешний фон сегодня пока складывается нейтральным: практически все биржевые активы торгуются около вчерашнего закрытия. Но Индекс Мосбиржи откроется снижением в результате дивидендных гэпов «Лукойла» и некоторых других менее тяжеловесных бумаг.

Вряд ли на рынках произойдут серьезные движения до публикации данных по рынку труда из США. Причем читать их надо наоборот: чем лучше будут данные, тем сильнее будет падение рисковых активов из-за увеличения вероятность более быстрого сворачивания стимулирующих мер ФРС США.

При этом стоит отметить, что фондовые рынки краткосрочно перекуплены, и желание зафиксировать спекулятивную прибыль велико.

На в целом неплохом фоне очень слабо вчера выглядел рубль, отдав доллару 0,4% стоимости. Мы уже отмечали, что драйверов роста российской валюты практически нет, а сейчас он испытывает повышенное давление из-за спроса на валюту со стороны отпускников, предпочитающих более дешевые и качественные зарубежные курорты Крыму и Краснодарскому краю.

Пока рубль торгуется без изменений по сравнению со вчерашним закрытием, но тренд движения пары доллар-рубль в сторону отметки 74 налицо.



