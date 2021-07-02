В четверг индекс МосБиржи продолжил движение наверх, переписав исторические максимумы. Еще во вторник в период активных распродаж на нашем рынке было сложно предположить столь быстрый возврат к рекордным отметкам, однако рост тяжеловесных нефтегазовых фишек вытянул индексы наверх.

Подъем сопровождается увеличением оборотов торгов, что во многом позитивно. Обращаем внимание, что лидером по объему вчера стали акции Роснефти (+1,8%), что является редким явлением. На них пришлось около 20% от общего оборота. Акции успели обновить максимумы. Положительный взгляд по ним сохраняется. Целевые ориентиры выше 600 руб.

Весь подъем последних недель на нашем рынке в основном обусловлен исключительно нефтегазовой отраслью и лишь незначительно финансовым сектором, который остается безоговорочным лидером с начала года. В аутсайдерах электроэнергетика — это единственный отраслевой индекс, торгующийся в минусе в 2021. Среди отстающих в последнее время и металлурги, до сих пор переваривающие негатив от введения экспортных пошлин. Вчера в секторе вновь наблюдались продажи, несмотря на поддержку со стороны слабеющего рубля.

На ключевых мировых площадках в четверг преобладали бычьи настроения. Рост наблюдался, как в Европе, так и в США, где S&P 500 в 43-й раз! с начала года переписал исторические максимумы.

По индексу МосБиржи в качестве целевой области торможения ранее выделяли район 3875–3890 п. Вчера этот диапазон выступил точкой разворота и сегодня остается ключевым техническим препятствием. С учетом предстоящих дивидендных гэпов можно предположить, что попытка пробоя этих рубежей придется отложить на следующую неделю.

Поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на нефть. В четверг фьючерсы Brent вернулись к годовым максимумам, поднявшись на 1,6%. Участники рынка ждали официальных итогов заседания ОПЕК+, однако министры приняли решение перенести переговоры еще на один день. Ждем итоговое решение в пятницу.

Согласно многочисленным комментариям СМИ с места событий, на повестке сейчас план по наращиванию добычи на 2 млн б/с в течение августа–сентября (по +0,4 млн б/с в месяц). При этом сделку предлагается продлить до конца 2022 г. Сейчас ее завершение назначено на середину 2022 г.

Перенос заседания ОПЕК+ источники Reuters связывают с отсутствием компромисса. В частности, против обозначенного плана выступают ОАЭ, которые стремятся как можно сильнее нарастить объем производства.

В фокусе

∙ Сегодня сразу несколько компаний очистятся от дивидендов. С открытия ждем гэпы в бумагах Лукойла, Мосэнерго, ТГК-1, Совкомбанка и ФосАгро. В сумме отсечки в этих бумагах могут отнять у индекса МосБиржи 10–15 пунктов (0,3–0,4%), главным образом за счет тяжелых акций Лукойла.

∙ Лукойл (+3,7%). Акции добрались до круглой отметки в 7000 руб. перед самой отсечкой. Дивидендный гэп будет порядка 3%. Такой ценовой разрыв при сохранении стабильных цен на нефть может быть закрыт в течение нескольких недель. Сейчас для компании складывается крайне благоприятный фон за счет высоких цен на нефть и ожиданий роста добычи. Лукойл закончит год с существенным ростом свободного денежного потока (FCF), который является базой для дивидендов. Дивдоходность на горизонте 12 месяцев может составить около 10%.

∙ Новатэк (+3,1%). Рост цен на газ располагает к высокому спросу на акции. Бумаги вышли на новые рекордные отметки. За две сессии рост составил 8,5%. Следующие цели сместились к 1700 руб. Такой подъем, на мой взгляд, можно использовать для временной фиксации длинных позиций.

∙ Газпром (+1,4%). Вновь обновлены максимумы за 13 лет. Среди голубых фишек это одна из самых уверенных ставок. Потенциал для роста сохраняется. Увеличение поставок в Европу и высокие цены на газ располагают к продолжению подъема в ожидании кратного увеличения дивидендов по итогам 2021. Цели на ближайшие месяцы могут быть выше 300 руб., даже с учетом предстоящей дивидендной отсечки в середине июля.

∙ АЛРОСА (-5,6%). Просадка обусловлена дивидендным гэпом. Размер вчерашнего падения значительно ниже величины выплат (7,1%). При спокойном внешнем фоне закрытие гэпа может произойти даже в течение месяца.

∙ ОГК-2 (-6,4%). Здесь тоже прошла дивидендная отсечка. В среднесрочной перспективе есть шансы на постепенное восстановление. Сильная зона торможения расположена на 0,690–0,715 руб.

∙ Среди корпоративных событий сегодня отметим публикацию отчета по оборотам за июнь у Московской биржи. Ожиданий опережающей динамики акций относительно рынка в ближайшей перспективе нет.

∙ Одним из важнейших событий в пятницу станет статистика с американского рынка труда. Если выйдут сильные данные по Non-farm payrolls, то это способно спровоцировать локальное бегство из рисковых активов, так как увеличатся шансы на обсуждение плана по сворачиванию QE со стороны ФРС на следующем заседании. А вот слабые цифры, ниже ожидаемых 600–700 тыс. новых рабочих мест, наоборот, будут говорить в пользу более длительного периода стимулирования экономики. Это может спровоцировать локальный всплеск спроса в золоте.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится в районе $76.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.