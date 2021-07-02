Рубль снижается вместе с большинством валют развивающихся стран
В четверг ослабление рубля продолжилось. Курс национальной валюты снизился до 73,4 за доллар (-0,4%) и 87,0 за евро (-0,3%). Вчера вместе с рублем подешевели 20 из 24 валют развивающихся стран. Сказывается снижение аппетита к риску на фоне роста заболеваемости Covid-19. Также укреплению доллара способствовали данные по снижению числа обращений за пособием по безработице в США (364 тыс. против 415 тыс. неделей ранее). Улучшение ситуации на рынке труда выступает в пользу более раннего ужесточения монетарной политики США.
Сегодня ослабление российской валюты может продолжится. Ожидаем, что рубль будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72,0 – 74,0 за доллар. В фокусе внимания будет статистика США и решение ОПЕК+.
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