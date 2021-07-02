Цены на нефть в четверг выросли на фоне позитивных новостей с полей ОПЕК+, однако рост был ограничен из-за решения альянса продлить консультации еще на один день.

Согласно источникам СМИ, базовым сценарием на встрече ОПЕК+ было постепенное смягчение ограничений на добычу на 0,4 млн б/с в месяц с августа по декабрь, что в совокупности дает увеличение на 2 млн б/с до конца года. Таким образом, сокращение добычи может быть смягчено к 31 декабря с нынешних 5,8 млн б/с до 3,8 млн б/с.

Также нефтепроизводители рассматривают продление сделки до конца 2022 г., поскольку опасаются профицита в этом периоде. Ранее срок был обозначен до апреля 2022 г. Прогнозные сценарии экспертов альянса предполагают рост запасов во II половине 2022 г., если придерживаться прежнего плана.

Такие решения поддерживают крупнейшие участники сделки Саудовская Аравия и Россия. Однако ОАЭ выступают против, поскольку предлагаемые параметры сделки не позволяют стране исполнить намеченные цели по увеличению объемов производства. Эмираты предложили увеличить для себя базовый уровень от, которого отсчитывается сокращение, с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. По факту, это означает увеличение добычи на 0,6 млн б/с в индивидуальном порядке. В противном случае ОАЭ хочет заблокировать предложения других участников.

Сегодня члены альянса соберутся на второй день переговоров. Если им не удастся достигнуть консенсуса, то нефть может резко развернуться в сторону снижения и спуститься в район $70 за баррель.

Среди других факторов, которые могут повлиять на нефть, можно отметить укрепление доллара США. Индекс доллара DXY укрепляется уже 5 дней подряд и обновляет максимумы за два месяца. При прочих равных более крепкий доллар делает нефть и другие сырьевые товары дороже для держателей других валют. Сегодня в США будут опубликованы данные по рынку труда, которые выступают ориентиром при формировании монетарной политики ФРС. Сильный рынок труда увеличивает вероятность ужесточения политики регулятора и более быстрого сворачивания монетарных стимулов, что подержит доллар и может негативно повлиять на нефть.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, но их количество остается почти в два раза ниже уровней, когда цены на американскую нефть WTI были выше $70 в прошлый раз.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего дня.