Сектор российских еврооблигаций: без изменений. С начала июля обстановка в секторе российских евробондов не изменилась. Подавляющая часть бумаг в цене не меняется, доходности базового актива и российская риск-премия остаются стабильными.

Сектор ОФЗ: «боковик». Рублевый рынок тоже остается довольно спокойным, в том числе и потому, что инвесторы уже давным-давно заложили в цены все ястребиные сигналы регулятора, которыми весьма богата информационная повестка в последние дни. Вчера неплохо выглядели инфляционные линкеры, подорожавшие на 12-15 б. п. Кстати, сейчас в цены таких бумаг с погашением в 2028 и 2030 гг. заложена инфляция в районе чуть выше 4%. В этой связи отметим вчерашнее заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова: «Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. И то, что сейчас уже есть – мы рассчитываем, что в июле будет последний негатив. Мы по-прежнему рассчитываем на дефляцию в августе».



