Российские фондовые индексы умеренно понижаются в пятницу, 2 июля, отыгрывая неоднозначную динамику на зарубежных биржах. Так, торги в Азии сегодня завершились разнонаправленно, причем китайский рынок акций рухнул почти на 3% на жестких высказываниях главы страны Си Цзиньпина. Не демонстрируют единую динамику и фондовые площадки Европы. Тем временем цены на нефть понемногу корректируются вниз в ожидание результатов затянувшейся встречи ОПЕК+.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%, а сегодня фьючерс на индекс S&P 500 колеблется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Доходность 10-летних «трежериз» снижается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,45%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,02%, до 3857,9 пункта. Индекс РТС просел на 0,38%, до 1650,3 пункта.

Главным событием для мировых инвесторов сегодня должна стать публикация официальных данных по занятости США за июнь, учитывая, что от развития ситуации на рынке труда во многом будет зависеть, когда Федрезерв начнет нормализацию денежно-кредитной политики. Консенсус-прогноз The Wall Street Journal предполагает рост числа рабочих мест в Штатах на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Кроме того, в США выйдут данные по торговому балансу и фабричным заказам за май, также Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу буровых установок. Из внутренних корпоративных событий отметим Московскую биржу, которая опубликовала данные по объему торгов в прошлом месяце.

Наиболее существенное снижение сегодня демонстрируют акции «ФосАгро» (−2,4%), «ЛУКОЙЛа» (−2,2%), «Роснефти» (−3,1%), «РУСАЛа» (−1%), ММК (−0,8%), «Газпрома» (−0,7%). Подорожали акции «Мечела» (+1,5%), «ВСМПО-Ависмы» (+1,4%), ТМК (+1,3%), НМТП (+1,2%).