На днях Минэкономразвития опубликовал оценку динамики ВВП за май. Рост экономики вновь превысил 10% г./г. (см. график), и ключевым фактором улучшения, очевидно, выступил эффект низкой базы апреля-мая 2020 г. (на эти месяцы пришлась наиболее острая фаза кризиса, с существенной просадкой в ключевых ее сегментах — промышленности и торговле). Сейчас на фоне этой просадки рост в этих сегментах выглядит ошеломляющим (в целом сопоставим с масштабами падения в прошлом году): оборот розницы вырос на 27% г./г., платные услуги населению – на 52% г./г., грузооборот транспорта — на 11% г./г., промышленное производство — на 12% г./г., оборот оптовой торговли – на 18% г./г.

Текущая динамика ВВП соответствует нашим прогнозам – по итогам всего 2 кв. 2021 г. мы ждем роста экономики на 10% г./г. Однако подчеркнем, что именно в этом квартале динамика будет не показательна (это отмечает в своем обзоре деловой активности за май и МЭР). Уже в 3 кв. 2021 г. мы ожидаем, что темпы роста замедлятся до 2% г./г., а в 4 кв. – до 0,7% г./г. В частности, сезонно-сглаженные темпы роста м./м. по итогам 2 кв. 2021 г. окажутся, по нашим оценкам, на уровне 1%, что почти не отличается от результатов 1 кв. 2021 г. (1,3% м./м.) и заметно медленнее восстановления во 2П 2020 г. (2,9% м./м. в среднем).

Мы сохраняем наш прогноз по темпам роста экономики на уровне 2,3% г./г. Эффект базы первой половины года сойдет на нет, и на первый план с точки зрения фундаментальных факторов выйдут ожидаемо больший консерватизм по расходам бюджета, ужесточение политики ЦБ, медленное наращивание добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также возможные последствия третьей волны коронавируса и связанных с ней ограничений.