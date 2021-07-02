Акции "Русала" остаются под понижательным давлением
В лидерах роста к середине сессии были бумаги En+ Group (+2,06%), которые восстанавливались после обвального падения предыдущих дней, и привилегированные акции Мечела (+2,03%). В лидерах снижения находились котировки ТГК-1 (-7,31%), Мосэнерго (-5,60%), ФосАгро (-1,95%) и ЛУКОЙЛа (-1,92%), которые теряли позиции после дивидендных отсечек. Акции РУСАЛа подешевели на 1%.
C технической точки зрения акции РУСАЛа продолжают падение, которое началось в конце июня после объявления о введении экспортных пошлин, и в целом выглядят слабо. ADX указывает на стабильность нисходящего тренда, а помочь бумагам восстановить часть позиций может разве что краткосрочная перепроданность, которую они недавно пытались снять. До закрепления выше 54 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) не стоит ждать возвращения покупателей в акции, а возможное повышение будет проходить в рамках коррекции. Среднесрочно при положении ниже 54 руб. бумаги скорее будут стремиться к 41-44 руб.
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