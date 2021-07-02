В четверг Палата представителей США приняла законопроект о выделении около $715 млрд на финансирование пятилетнего плана развития инфраструктуры. Однако некоторые демократы рассматривают это решение как промежуточный этап для реализации более широкой инфраструктурной программы.

Голоса в Конгрессе разделились, но законопроект все же был принят. За него проголосовали только два республиканца. Было одобрено выделение средств на дороги, мосты и программы безопасности, на инфраструктуру зарядки электромобилей, широкополосную связь, пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, на инфраструктуру питьевого водоснабжения и отведения сточных вод.

Первоначальный план Байдена также предполагал финансирование сфер поддержки пожилых людей и инвалидов, а также проектов по ремонту и строительству доступного жилья, но эти статьи расходов, как и некоторые другие, были сокращены.

Однако важен тот факт, что позиции двух партий по этому вопросу удалось сблизить. За счет поправок, принятых в течение двухдневного обсуждения, удалось увеличить объем программы как минимум на $44 млрд (в основном это средства на поддержку широкого распространения электромобилей). Также республиканцам удалось добиться увеличения расходов на борьбу с изменением климата.

К рискам принятого законопроекта можно отнести отсутствие детального плана финансирования новых расходов. Они должны быть изложены в еще одной программе, разрабатываемой комитетом Палаты представителей. Однако пока сохраняется значительная неясность в отношении структуры, деталей и объема этой программы.

Республиканцы утверждают, что дополнительные расходы на инфраструктуру приведут к инфляции и увеличению дефицита, что ударит по наименее защищенным слоям населения. Частичное принятие плана Байдена усиливает неопределенность и усложняет согласование итогового инфраструктурного пакета, который может быть отправлен на рассмотрение в Конгресс в ближайшие месяцы.

Законопроект был принят на фоне обновления индексом S&P 500 исторических максимумов: сессия четверга закрылась на отметке 4319,94 пункта. Отметим, что принятие плана Байдена в полном объеме могло бы подстегнуть инфляционные ожидания, в то время как текущее решение, вероятнее всего, продолжит стимулировать рост фондового рынка.