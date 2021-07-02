В начале торгов рубль пытался укрепляться на неоднозначном внешнем фоне, но затем он умеренно ухудшился, вызвав резкое снижение российской валюты. В результате она в очередной раз обновила месячный минимум к доллару.

Поначалу фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены повышались, но утром стали проседать. После старта основной российской сессии внешний фон кратковременно улучшился, но затем мировые рынки сдали позиции, ускорив снижение рубля.

Неоднозначная динамика на биржевых площадках была обусловлена ожиданиями важных данных по рынку труда США. Увеличение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора превысило прогноз, но не так сильно, чтобы испугать инвесторов более ранним стартом ужесточения монетарной политики ФРС. Поэтому вслед за кратковременным восходящим импульсом доллар резко снизился, обновив дневной минимум.

На фоне не оправдавшей страхи экономической статистики мировые рынки после кратковременного провала устремились вверх, развивающиеся валюты резко повысились, в большинстве своем выйдя в хороший плюс. Рубль также отреагировал активным восстановлением, переписав максимум сессии.

Давление на рублевые активы оказывает некоторое ухудшение геополитической обстановки, вызванное вчерашним докладом спецслужб США и Великобритании, в котором Россия обвиняется в причастности к кибератакам на сотни американских и других организаций с 2019 г., которые, якобы, продолжаются по настоящее время.

Кроме того, комитет Палаты представителей принял поправку, призванную помешать Байдену отказаться от санкций против «Северного потока – 2». Теперь ее должны одобрить законодатели обеих палат Конгресса США.

Российский долговой рынок угрожает возобновлением нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI сегодня демонстрирует умеренно негативную динамику, растеряв все вчерашние достижения.

Нефтяной рынок ждет вердикта ОПЕК+

В начале дня нефтяные цены планомерно восстанавливались, корректируя провал предыдущей сессии. Однако утром котировки стали проседать, после чего перешли к консолидации. Сейчас Brent торгуется в небольшом минусе вблизи значения $75,5.

Участники нефтяного рынка продолжают ждать итогов заседания ОПЕК+, которое было перенесено на пятницу из-за разногласий альянса с ОАЭ по параметрам квоты страны в общем объеме наращивания добычи.



