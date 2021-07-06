Неделя началась на позитиве. Торговая активность была на среднем уровне, несмотря на выходной день в США. Индекс Мосбиржи обновил максимум. Лидерами роста без новостей стали акции Распадской (+12,90%). В число аутсайдеров попали бумаги ММК (-1,15%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Цена на нефть достигла $77 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах. Министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июляпрогнозируем цену Brent в диапазоне $75-80. При сохранении текущих параметров соглашения ОПЕК+ и росте сланцевой добычи в США на 150-250 тыс. баррелей дефицит нефти до конца года не превысит 100 тыс. баррелей в сутки. Упомянутые новости позитивны главным образом для газовых компаний. Ситуация способна стать триггером для достижения 300 руб. акциями Газпрома (-0,10%)в этом месяце.

Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться движения на китайском рынке и реакция основных площадок на события в КНР. Лучше рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3850-3900 пунктов.



