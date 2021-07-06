Вчера российский рынок акций сумел прибавить чуть более 0,4%. Но этот рост можно назвать скромным, учитывая взлет нефти выше 77 долларов за баррель. Возможно, это стало следствием низкой активностью нерезидентов, поскольку фондовые площадки США вчера не работали.

Ждем, что сегодня покупки российских акций продолжатся, в том числе «Лукойла» и «Роснефти», которые вчера вообще не отреагировали на удорожание «черного золота» и выглядели хуже рынка.

Внешний фон с утра слабо позитивный: американские фьючерсы торгуются без особых изменений, но при этом продолжает дорожать нефть и металлы.

Что касается нефти, то ждем ее по 80 долларов за баррель. Вчера ОПЕК+ не вынесла окончательный вердикт по уровню добычи с августа из-за позиции ОАЭ, требующих себе больших квот. Пока это поддерживает котировки нефти, но с приближением к отметке 80 долларов рынок может «поменять мнение». Действительно, разлад в ОПЕК+ теоретически может привести к расколу картеля, но пока такой сценарий маловероятен, скорее всего компромисс с ОАЭ будет найден в ближайшие дни. Однако нельзя исключить, что после этого ОПЕК+ примет решение увеличивать добычу не на 0,4 млн баррелей, а большими объемами.

При приближении Индекса Мосбиржи к отметке 4000 спекулятивные лонги стоит фиксировать. Это не только психологически важный уровень, но и отметка чуть выше восходящего канала. Вряд ли индексу удастся порвать канал и закрепиться выше.

Из среднесрочных идей по-прежнему позитивно смотрим на «Газпром». Многие называют целью роста отметку 300 руб, но мы считаем, что она не станет серьезным препятствием для подъема еще выше. В середине месяца у «Газпрома» будет дивидендная отсечка. Не исключено, что под нее бумагу погонят сильно вверх. Но рисков перехода через отсечку нет, ждем быстрого закрытия дивидендного гэпа.

Слабо выглядел вчера Сбербанк, снизившись на 0,13%, в то время как ВТБ без новых поводов взлетел на 3,6%, а TCS – на 3,9%. Отставание Сбера от других бумаг финансового сектора выглядит несправедливым, ждем, что он будет догонять ушедших вперед конкурентов.

Рубль вчера отдал все пятничные завоевания, сделанные на фоне небольшого ослабления курса доллара на мировом рынке. По-прежнему российская валюта игнорирует дорожающую нефть, поскольку «лишние» нефтяные доходы изымаются в Фонд национального благосостояния. В текущем месяце Минфин увеличит скупку валюты примерно на 30%.

Драйверов роста рубля нет, пара доллар-рубль будет потихоньку сползать к сопротивлению 74,6. Но до думских выборов курс рубля будет относительно стабильным. Девальвационные процессы усилятся после выборов.