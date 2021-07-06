Для российского рынка акций неделя началось спокойно. В условиях отсутствия торгов в США активность участников была пониженной. Дневные обороты торгов в акциях индекса Мосбиржи составили 50 млрд руб. — третий минимальный результат в этом году.

Тем не менее стабильный внешний фон и подъем цен на нефть располагали к росту. К концу вечерней сессии индекс Мосбиржи пришел к новым историческим максимумам около 3890 п. Если в ближайшие 1–2 сессии удастся закрепиться выше этого уровня, то далее цели восходящего тренда сместятся к круглой отметке 4000 п. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765–3775 п., однако такой сценарий сегодня возможен лишь при резком ухудшении внешнего фона.

В понедельник в лидерах роста был не нефтегазовый сектор, а финансовый (+1,6%). Главным образом это произошло за счет очередного импульса роста в акциях ВТБ (+3,6%), а также продолжения ралли в TCS Group (+3,9%).

Цены на нефть Brent в понедельник выросли еще на 1,3% до $77. Многие информагентства указывают, что котировки толкает вверх отсутствие компромисса среди стран ОПЕК+, хотя, на мой взгляд, это в большей степени негативный для цен фактор.

Вопрос о постепенном повышении объема добычи в августе–декабре на 2 млн б/с, вроде бы, решен. Споры идут о том, чтобы ОАЭ добывала больше, установив для себя более высокий базовый уровень добычи, который был перед коллективной сделкой (с 3,17 до 3,8 млн б/с). Отстаивая такую позицию, представители ОАЭ не соглашаются на автоматическое продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 г., не сопротивляясь повышению производства с августа.

Встреча министров ОПЕК+ в понедельник в очередной раз была отложена. Новая дата заседания не назначена. Возможно, фактор неопределенности в текущей ситуации, а также отсутствие официальных договоренностей, действительно поддерживают котировки Brent, однако сценарий отказа от дальнейшего увеличения добычи сейчас не на повестке. Наоборот, появляется опасения демарша ОАЭ или же утверждения более высоких квот на добычу. Шансы на отказ от наращивания производства и сохранения статус-кво с августа, на мой взгляд, выглядят невысокими, хотя спекуляции на эту тему в теории могут появляться.

По Brent теперь наверху остался лишь один ориентир — отметка $80. Если рассматривать стоимость барреля в рублях, то она находится вблизи исторического максимума и на 38% выше среднего значения последних 12 месяцев. Создается крайне благоприятный фон для акций нефтяников, которые при сохранении текущей конъюнктуры могут продолжить тянуть индекс Мосбиржи наверх. Из крупных фишек по-прежнему в первую очередь интересны Лукойл и Роснефть.

В это же время курс USD/RUB, находящийся в районе 73,5–74, выглядит завышенным, если отбросить геополитические факторы. Сохранение текущих уровней в commodities может давить на котировки пары, располагая к спуску в сторону 72.

В фокусе

∙ Распадская (+12,9%). Каких-либо корпоративных новостей, способных объяснить столь сильный рост не обнаружено. С максимумов мая акции потеряли более 20% и в последнее время выглядели хуже рынка. При этом конъюнктура на рынке угля остается позитивной, что делает подъем оправданным, хотя и не столь быстрыми темпами. Важным драйвером остается возможность выделения угольного бизнеса из структуры ЕВРАЗа. Взгляд на среднесрочные перспективы акций положительный.

∙ Абрау-Дюрсо (+4,3%). Рост выглядит спекулятивным. Его можно связать с новостями о новом законопроекте, регулирующем маркировку алкогольной продукции. Согласно принятым поправкам, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении шампанского, произведенного в России, а импортеры должны переименовать продукцию в «игристое вино». Ранее в бумагах Абрау-Дюрсо в 2020–2021 гг. мы уже несколько раз видели резкие импульсы роста без достаточных фундаментальных оснований. Помня это, участники рынка склонны надеяться на повторение подобных ускорений в случае появления хоть сколько-нибудь значимых событий.

Скорее всего, позитивная реакция в акциях будет носить краткосрочный спекулятивный характер. С августа прошлого года торги в основном проходят около уровня 200 руб. Подобная ситуация может сохраниться.

∙ TCS Group (+3,9%). Ралли продолжается, перекупленность бумаг игнорируется. В цену депозитарных расписок TCS авансом закладываются высокие темпы роста финансовых показателей в последующие годы. Взгляд на перспективы развития бизнеса компании положительный, то техническая перегретость на недельном графике рекордная и располагает к торможению.

∙ ВТБ (+3,6%). Очередной импульс роста без дополнительных новостей. Ранее в мае–июне такие волны не заканчивались одним днем. Позитивным сигналом стало бы преодоление области 5,1–5,2 коп. В таком случае откроется дорога к новым максимумам с 2018 г.

∙ Энел Россия (+3,3%). После закономерного спада из-за отсутствия новых драйверов и переноса дивидендов в 2021 г. сейчас в акциях периодически наблюдаются локальные волны роста. Зачастую они не сопровождаются корпоративными новостями. На мой взгляд, сложно рассчитывать на продолжительность начавшегося подъема. Драйверы в акциях сильно смещены во времени и идею в бумагах Энел Россия можно будет отрабатывать позже. А сейчас в базовом сценарии жду широкую боковую консолидацию, в рамках которой периодически могут возникать подобные импульсы.

∙ М.Видео (+2,5%). Акции продолжают отскок после официального заявления компании о том, что санкции в отношении Михаила Гуцериева не имеют к ней отношения. Долгосрочный взгляд на бумаги положительный, дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев может превышать 10%.

∙ Газпром (+1,9%). Акции оказались в лидерах в нефтегазовом секторе и заняли первое место по обороту на рынке. Подъем полностью оправдан и, на наш взгляд, все еще может быть продолжен, несмотря на локальную перегретость акций. Ближайший ориентир находится в районе 300–305 руб. При спокойном фоне эти уровни могут быть достигнуты в обозримой перспективе, однако временно может помешать дивидендный гэп, который будет 14 июля. Его размер ориентировочно составит 3,6–4%.

∙ РУСАЛ (+1,5%). Sual Partners, контролирующая 25,7% РУСАЛа, предлагает созвать внеочередное собрание акционеров для смены совета директоров и обсуждения дивидендов за I полугодие 2021 г., сообщила алюминиевая компания. Собрание акционеров РУСАЛа может пройти 9 сентября, совет директоров компании соберется 15 июля. Согласно дивидендной политике, РУСАЛ может направлять на дивиденды 15% от ковенантного показателя EBITDA (с учетом дивидендов от Норникеля). Последний раз они выплачивались в 2017 г.

∙ НЛМК (-1,3%), Северсталь (-1,2%), ММК (-1,1%). На фоне некоторого снижения цен на сталь акции сектора оказались под умеренным давлением. Сейчас нет ожиданий дальнейшего существенного падения котировок, учитывая все еще высокую форвардную дивидендную доходность в отрасли. Фактор негатива от экспортных пошлин уже отчасти заложен в цены.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские рынки вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 0,35 и находится в районе $77,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.



