Цены на нефть в понедельник отреагировали ростом на решение ОПЕК+ отложить встречу на неопределенный срок. Ряд источников, знакомых с ходом переговоров, заявили СМИ, что страны, вероятно, будут придерживаться прежних квот. Это означает более высокий уровень сокращений, чем ожидал рынок, а значит и более высокий потенциал для роста цен. Но не все так однозначно.

На прошлой неделе в пятницу все страны, включая ОАЭ, согласились с необходимостью увеличения добычи на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021 г. — в среднем по 0,4 млн б/с в месяц. При текущем уровне сокращений 5,8 млн б/с и ожидаемом дефиците около 2,3 млн б/с в IV квартале такой шаг выглядит вполне разумным.

Однако вместе с решением об увеличении добычи Саудовская Аравия настояла на необходимости продления сделки до конца 2022 г., с чем ОАЭ были не согласны. Решения ОПЕК+ должны быть приняты единогласно или не приняты вообще, поэтому согласованное решение об увеличении добычи ратифицировано не было.

Теперь формально страны ОПЕК+ должны придерживаться прежних квот. Но пока не ясно, какими будут фактические действия. Страны могут просто увеличить добычу в нарушение сделки, и никто не будет против. Кроме того, остается неизвестной дата следующей встречи. Члены альянса могут договориться о видеоконференции до конца июля и утвердить решение об увеличении добычи. Хотя здесь пока не ясно, какой компромисс возможен с ОАЭ.

Таким образом, вчерашний рост цен, который продолжается сегодня с утра, имеет скорее спекулятивный характер и может оказаться неустойчивым. На мой взгляд, решение об увеличении добычи будет тем или иным образом реализовано, но это не обязательно будет означать скорую коррекцию. В ближайшие дни внимание рынка может быть сфокусировано на публикациях СМИ со слухами и неофициальными данными от источников в ОПЕК, знакомых с ходом переговоров между Саудовской Аравией и ОАЭ.

Сегодня поздно вечером предварительную оценку запасов нефти и нефтепродуктов представит API.