В понедельник рубль подешевел до 73,5 за доллар (-0,3%) и до 87,2 за евро (-0,3%). Валюты развивающихся стран вчера преимущественно укреплялись. Индекс валют 24 ЕМ вырос на 0,3%. Отставание рубля мы связываем с рисками замедления деловой активности на фоне роста заболеваемости ковидом. Композитный индекс PMI по России в июне снизился до 55,0 пунктов по сравнению с 56,2 в мае. Рост цен на нефть выше 77 долл. за баррель Brent пока не отразился на рубле. Позитив от роста нефтяных цен нивелирует неустойчивость текущего состояния рынка, а также увеличение покупок валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. Вчера Минфин сообщил, что в июле объем FX-операций будет увеличен до 13,5 млрд руб. в день (296 млрд. руб. в месяц) по сравнению с 10,5 млрд руб. в день в июне.

Сегодня с утра рубль вместе с большинством валют ЕМ торгуется в плюсе. Ожидаем, что в течение дня данный тренд сохранится. Диапазон 72,0 – 74,0 руб./$ остается актуальным.