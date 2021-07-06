Рубль может продолжить укрепление
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли. Рублевый индикатор обновил исторический максимум 3882 пункта, а долларовый остается у краткосрочного сопротивления 1665 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом индикаторы сохраняют импульс к росту с перспективой движения в район 3900 и 1690 пунктов в ближайшие сессии. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3830-3930 пунктов.
Рубль накануне незначительно ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах пытается подрасти. Пара доллар/рубль пока не решается закрепиться выше 73,60 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), что может подтолкнуть её к коррекции в район 72,60 руб (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль поднялась выше средней полосы Боллинджера дневного графика (86,90 руб), что указывает на риски движения к 88 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от повышения цен на нефть и металлы (как цветные, так и драгоценные). В частности, золото на фоне ослабления доллара поднялось выше 1800 долл/унц и стремится к сопротивлению 1815 долл/унц, а нефть сохраняет импульс к повышению в результате отсутствия сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи. В течение сессии инвесторы будут ориентироваться на макроэкономические данные из Европы и США. Бумаги МТС во вторник последний день можно купить с дивидендами за 2020 год в размере 26,51 руб на одну обыкновенную акцию.
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