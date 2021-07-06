Внешние рынки начали неделю без заметного оптимизма. После неоднозначных данных о состоянии американского рынка труда в июне, которые часть инвесторов посчитала очередным аргументом в пользу сохранения мягкой политики ФРС, инвесторы ждут завтрашней публикации протоколов июньского заседания Федрезерва, из которых надеются получить информацию по основным вопросам – инфляции и перспективам программы количественного смягчения. К тому же в США биржи вчера были закрыты по случаю Дня независимости, поэтому остальные рынки были лишены сигналов.

По итогам торгов индекс РТС поднялся на 0,3%, индекс Мосбиржи – на 0,4%. В Европе рынки начали день в небольшом минусе, но затем вышли в зеленую зону, и общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 к окончанию торгов прибавил около 0,1%, а EuroStoxx600 – больше 0,3%. Финальный индекс сервисного сектора еврозоны в июне составил 58,3, превысив предварительную оценку и достигнув многолетнего максимума. После затяжного снижения, начавшегося в сентябре, индекс уже третий месяц подряд превышает пороговые 50 пунктов, что свидетельствует о хороших перспективах дальнейшего роста сектора услуг, составляющего значительную часть экономики региона.

Вероятно, во втором квартале еврозона покажет экономический рост после сжатия в 4 кв. 2020 г. и 1 кв. 2021 г. Сегодня в Азии рынки двигаются разнонаправленно. Фьючерсы на американские и европейские индексы меняются мало, оставаясь вблизи уровней вчерашнего дня. Нефтяные цены продолжают расти, котировки сорта Brent превышают 77 долл./барр. Вчера вечером нефть резко подорожала после сообщений, что перенесенная с пятницы на понедельник встреча ОПЕК+ отменена. Как сообщило агентство Bloomberg, пока альянс сохранит добычу на прежних уровнях. Рост нефтяных цен должен поддержать российский рынок при открытии торговой сессии.