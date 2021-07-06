Сектор российских еврооблигаций: «Газпром» готовит новый долларовый выпуск. В связи с отсутствием из-за праздника в США (День независимости) американских инвесторов, торговля в секторе российских еврооблигаций в понедельник носила усеченный характер. Из долларовых бумаг торговалась только суверенная кривая. «Газпром» выдал Газпромбанку, JPMorgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB мандат на организацию звонков с инвесторами, по итогам которых может разместить 10-летние евробонды в долларах. Напомним, что сейчас у эмитента в обращении находятся 10 выпусков, причем евробонд с погашением в 2030 году предлагает доходность 3,3%.

Сектор ОФЗ: спокойный день. «Сезон отпусков» в полном разгаре в секторе рублевого госдолга. Неделю назад в интервью агентству Bloomberg глава Цетробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам июльского заседания ключевая ставка может быть повышена от 25 до 100 б. п. Надо сказать, что в доходность однолетней ОФЗ (6,41%) уже практически заложено повышение ставки на 100 б. п. С другой стороны, вся эта антиинфляционная риторика регулятора весьма благоприятна для цен долгосрочных ОФЗ, которые скинули в доходности с начала лета 25-30 б. п.