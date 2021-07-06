В понедельник, 5 июля, существенных корпоративных и макроэкономических новостей не было, поскольку торги на фондовом рынке США не проводились. Все внимание инвесторов сосредоточилось на сырой нефти – единственном товаре, который рос в цене. В понедельник нефть поднялась выше $77 впервые с октября 2018 года. В условиях неопределенности стоимость «черного золота» поддерживается ослаблением доллара и текущими ограничениями добычи ОПЕК+, которые, вероятно, могут подтолкнуть цены выше $85 за баррель в III квартале.

Тем временем переговоры между Саудовской Аравией и ОАЭ зашли в тупик. Желание ОПЕК + увеличить добычу в ближайшие месяцы на 400 тысяч баррелей в сутки не было поддержано представителями ОАЭ, которые выдвигают предложения по увеличению базиса Арабских Эмиратов на 700 тысяч баррелей.

Многие нефтетрейдеры опасаются, что на рынке нефти начнется ценовая война – правда, к этому моменту нефтяные котировки уже улетят очень высоко. Я жду роста до $80, может быть, даже до $85. Главы компаний Shell и Total прогнозируют стоимость на отметке $100, так как спрос превышает добычу, а запасы, которые делались Китаем и США, постепенно тают. Впрочем, есть мнение, что излишние объемы должны исчерпаться только в 2022 году.

В среду будет публикация «минуток» ФРС США. Сверхординарных заявлений ждать не стоит.