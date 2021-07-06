На вчерашней встрече ОПЕК+ участникам вновь не удалось согласовать дальнейшее увеличение квот на добычу, так как ОАЭ продолжают настаивать на особых условиях. На этих новостях цены на нефть марки Brent превысили 77 долл./барр., так как ранее рынок рассчитывал на дополнительный рост предложения на фоне восстановления спроса. Так, ОПЕК+ планировала увеличить добычу на 2 млн барр./сутки по 400 тыс. барр. в месяц с августа и до конца года. Но ОАЭ не согласовали условия, так как считают необходимым повышение собственной квоты почти на 550 тыс. барр./сутки к уровню июля.

Отсутствие новых лимитов на добычу может усилить дефицит нефти на рынке, который наблюдается уже достаточно продолжительное время. Так, запасы в США снижаются уже шестую неделю подряд, причем в сумме — на существенные 33 млн барр. Длительный дефицит на рынке и, как следствие, дальнейший рост цен могут привести к активизации добычи в США, чего, скорее всего, участники ОПЕК+ хотели бы избежать. Мы полагаем, что члены картеля найдут компромисс, и с августа он продолжит увеличивать добычу. Одним из вариантов решения ситуации может стать более существенный пересмотр квот для всех участников, так как особые условия для одной страны грозят развалом ОПЕК+. Но также возможно, что компенсировать рост квот отдельной страны возьмут на себя крупнейшие участники ОПЕК+, главным образом Саудовская Аравия, которая неоднократно брала на себя дополнительные обязательства в одностороннем порядке. Тем более, что Саудовская Аравия и ОАЭ могли бы решить этот вопрос политическим путем за рамками ОПЕК+.

Так или иначе, мы ожидаем разрешения ситуации и, вероятно, чуть более существенно роста добычи со стороны ОПЕК+, чем ожидалось ранее. Такое решение может немного скорректировать цены, но восстановление спроса, возможно, оставит рынок в дефиците в ближайшие месяцы.