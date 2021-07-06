Предпосылок смены тренда по TCS Group не наблюдается
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,43%) и акции Роснефти (+2,04%). В лидерах снижения находились котировки ИнтерРАО (-1,96%) и бумаги АЛРОСы (-1,92%).
Расписки TCS Group стремятся к психологически важной отметке 7000 руб. и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития группы. Так, накануне в TCS заявили о начале тестирования услуг private banking. В краткосрочной перспективе помешать дальнейшему росту бумаг может разве что сформировавшаяся перекупленность. Технически при неспособности закрепиться выше района 7000 руб. можно ожидать коррекции котировок к 6450 руб., а далее – к 6000 руб. Выше указанных отметок имеет смысл держать “длинные” позиции или частично фиксировать прибыль. Среднесрочно бычий тренд сохраняет актуальность выше 5000 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент ADX указывает на силу восходящего движения и не подает сигналов смены текущего тренда, в рамках которого возможны коррекционные снижения.
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