Более 100 стран мира поддержали налоговую реформу, которая заставит транснациональные компании платить более высокие налоги по месту продаж своих товаров и услуг. Как это может повлиять на мировую экономику, объясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Крупная налоговая реформа

В июле 2021 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) договорилась с широким кругом стран мира, что они будут заниматься налоговой реформой в отношении транснациональных компаний. Основная идея – что если у страны есть "существенное присутствие" через продажи своих товаров и услуг в отдельной стране, то она должна заплатить налоги на эту экономическую деятельность. Такой подход позволил бы снизить избегания налогообложения, чтобы компании более честно платили все налоги, а не уводили свою деятельность в низконалоговые гавани, как Ирландия.

Оценки потенциальных дополнительных налогов разнятся, но некоторые из них достигают $150 млрд, а реалистичные оценки полного эффекта избегания налогообложения – от $240 млрд.

Работа над этим подходом в ОЭСР началась в 2019, а к нынешнему моменту уже прояснились многие детали.

В частности, понятно, что компаниям без представительств в странах продажи придётся платить налоги с части прибыли выше "нормальной" для отдельной страны.

И это означает, что условный Нетфликс будет приносить в российский бюджет больше, чем ранее. Установление ставок и "нормальной" прибыли остаётся на политическое обсуждение, то есть будет непростым.

В начале предполагается затронуть только компании с существенным объёмом бизнеса (более 750 млн. евро совокупных продаж в год). Вероятно, в течение ближайшего десятилетия отработанные практики распространят на всех.

Какие плюсы?

С точки зрения более справедливого распределения налогов, это вполне логичный шаг.

Если компании "новой цифровой экономики" получают существенную долю прибыли на международных рынках, они могут позволить себе заплатить налоги на территориях бизнеса.

Например, Нетфликс сообщает свои доходы по четырём крупным регионам, и они довольно велики вне США и Канады.

Поскольку последние много лет были периодом снижения налоговых ставок для корпораций, то возможность получить налоги от деятельности компании на территории ведения бизнеса будет хорошим подспорьем для многих локальных бюджетов.

Учитывая многие вызовы как климатических изменений, так и инфраструктурных проблем в менее развитых странах, это было бы полезным шагом.

Надо отметить и плюс, связанный с автоматическим избеганием двойного налогообложения. Ставки и налогооблагаемая база будут учитывать платежи в других юрисдикциях, что снимет для компаний риски повышения налоговой нагрузки.

Какие минусы?

При этом стоит признать, что в деталях будет решено почти всё. Если в цифровых услугах "страна продажи" будет определяться через IP-адреса или геолокацию, то возникнет много вопросов про валидацию этого распределения и про способы менять локацию.

Зачастую переезд в другие страны усложняет использование стандартных магазинов приложений Apple и Гугл, поэтому определение налоговых потоков будет непростым.

В товарах смотреть на место продажи будет проще, но и тут потребуется международная кооперация, чтобы можно было отслеживать результаты по разным странам.

Ещё одна проблема – как определять минимальный уровень прибыли, маржи, налоговой нагрузки в отдельной юрисдикции.

Может оказаться, что страны производства товаров и услуг (например, крупные экономики-экспортёры, как Китай или США) будут за сценой сопротивляться значительному снижению их налоговой базы, а Европа (покупающая много цифрового у США) станет сильным драйвером борьбы за введение налогов.

И кто-то справедливо может указать, что Европа не справляется с применением общих бюджетных правил, согласованием фискальной политики даже в масштабе внутренних обсуждений. Будет ли успешным опыт, распространённый на многие или все страны мира – увидим.

Выводы

Вменение налогов по территории продаж товаров и услуг – логичная идея. Вопрос в том, как будут установлены минимальные ставки, как определят налоговые ставки и место продажи, и насколько быстро получится согласовать их со всеми участниками. Если наконец появится международная кооперация в распределении налогов, это сделает развивающиеся страны чуть богаче и может помочь им расти быстрее.