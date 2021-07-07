Индекс S&P 500 упал на —0.2%, прервав семидневную серию роста на фоне провала переговоров ОПЕК+ и падения деловой активности в сфере услуг США. Семь из 11 основных секторов рынка акций снизились, при этом наибольшие убытки понесли сектора Energy (-3.3%) и Financials (-1.5%). Выросли Real Estate (+0.9%), Consumer Discretionary (+0.1%), Utilities (+0.4%) и Technology (+0.4%). Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 прибавил +0.4%, а индекс Russel 2000 снизился на —1.4%. Нефть WTI на короткое время выросла до шестилетних максимумов после того, как спор между Саудовской Аравией и ОАЭ заблокировал рост добычи ОПЕК+. Цены на акции оставались нестабильными, поскольку инвесторы пытались оценить риск перерастания конфликта внутри ОПЕК+ в новую ценовую войну, которая может помешать восстановлению мировой экономики и усугубить инфляционное давление. Инвесторы ожидают, что в протоколе июньского заседания ФРС в среду появятся новые подсказки относительно снижения объемов выкупа облигаций и будущего повышения процентных ставок. В то время как председатель Джером Пауэлл сказал, что до «существенного дальнейшего прогресса» еще далеко, все больше руководителей региональных отделений центрального банка заявили, что ФРС должна раньше начать сворачивать стимулирование на фоне более сильного, чем ожидалось, восстановления экономики США. «Суть в том, что экономика США находится на подъеме, но это широко известно, и уже отражено в ценах разных активов», — сказал Майкл Уилсон, стратег Morgan Stanley. «Что уже не столь понятно, так это то, какой ценой будет продолжен этот рост. Более высокие затраты означают более низкие прибыли, что является еще одной причиной сужения рынка ценных бумаг в целом. Это также подтверждает нашу точку зрения о том, что этим летом фондовые рынки, скорее всего, возьмут паузу, поскольку ситуация накаляется».

Перезагрузка программы JEDI. После многих лет судебных споров с Amazon, Пентагон отказался от 10-летнего контракта на облачные вычисления на сумму $10 млрд, ранее присужденного Microsoft, указав, что теперь вместо этого он планирует разделить контракт между ними. Новый контракт, получивший название Joint Warfighter Cloud Capability, будет заключен с несколькими поставщиками на пять лет и, как ожидается, будет стоить миллиарды долларов. Microsoft завершила торги без изменений, компенсировав потери в начале торгов, в то время как Amazon выросла на +4.7%.

Проблемы DiDi нарастают. Акции упали ниже цены IPO в 14 долларов, что привело к потере рыночной стоимости на сумму около $15 млрд после того, как Китай усилил контроль над безопасностью данных компании. Помимо этого, стоит отметить, что перед публичным размещением Didi в США топ-менеджеры компании получили опционы на 63.5 миллиона акций DiDi стоимостью около $3.1 млрд, которые можно будет продать по истечении шестимесячного периода блокировки.