Российский рынок акций вчера вновь обновил исторический рекорд и даже сумел забраться выше 3900 пунктов. Однако слабость фондовой Америки и серьезный откат нефти заставил трейдеров сокращать позиции, в результате чего к закрытию торгов весь позитив был утерян.

Сегодня внешний фон слабо позитивный: американские фьючерсы торгуются без изменений, подрастают цены на металлы, после вчерашнего падения пытается отскочить нефть. Но все-таки риски небольшой коррекции по российскому рынку акций велики. Поводов для роста особых нет, Индекс Мосбиржи поднялся выше верхней границы восходящего канала, и ему неплохо было бы вернуться назад.

Сегодня спекулятивно стоит попробовать взять «Норильский Никель», который вчера упал почти на 1,9%. Но сегодня цены на его продукцию растут, что и должно спровоцировать отскок.

Вместе с тем среднесрочные покупки ГМК делать опасно. Последние дни хуже рынка торгуется и другая любимая бумага нерезидентов — Сбербанк. Возможно, мы видим фиксацию прибыли западных инвесторов по российским акциям.

По-прежнему позитивно смотрим на «Газпром», который продолжат тянуть вверх высокие цены на газ и низкий уровень заполненности европейских хранилищ. Отметка 300 руб не станет серьезным препятствием для продолжения роста. Нет особого риска и при переходе через отсечку реестра под дивиденды – в таких условиях дивидендный гэп может быть закрыт в течение нескольких недель.

Сильно перепроданными выглядят бумаги черных металлургов. Стоит искать момент и брать их на спекулятивный отскок.

Ждем возобновления роста нефти. Пока ничего страшного на нефтяном рынке не происходит. Не исключено, правда, что ОПЕК+ придется пойти навстречу ОАЭ, и повысить им квоты на добычу, также как и общий объем. Но мировая экономика уверенно идет вперед, и если на рынок не выйдет Иран с новыми объемами, то дополнительные небольшие объемы нефти рынок переварит.

По-прежнему ждем достижения нефти отметки 80 долларов за баррель.

Совсем огорчил рубль, обвалившийся вчера на 1,3%. Можно объяснять это укреплением доллара на мировом рынке или снижением нефтяных цен, вот только при обратной ситуации рубль что-то не очень охотно рос.

Все-таки главным негативом для российской валюты остается бюджетное правило, которое работает исходя из цен на нефть, но совершенно не учитывает рост спроса на валюту из-за того, что подорожал весь импорт в результате подъема цен сырьевых активов.

Пока не очень сильным сопротивлением по паре доллар-рубль является район 74,6. Падение рубля может ускориться после думских выборов, поэтому покупка префов «Сургутнефтегаза» с целью до конца года выглядит оправданной.

Кстати, упавший рубль сегодня должен поддержать бумаги экспортеров.



