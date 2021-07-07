Котировки прервали восхождение. В начале дня индекс Мосбиржи обновил максимум, но торги завершил в красной зоне. Лидерами роста на фоне ослабления рубля стали акции Сургутнефтегаза, ап (+2,53%). Хуже рынка торговались бумаги ГК «Мать и Дитя» (-7,75%). Пара USD/RUB обновила двухмесячный максимум, превысив 74,80на фоне стремительной коррекции цены на нефть.

В центре внимания скачок курса рубля к доллару. Поводом к ослаблению российской валюты стала резкая коррекция цены на нефть. Новости, связанные с заседанием ОПЕК+, обусловливают волатильность котировок черного золота, однако реакция инвесторов на валютном рынке, на наш взгляд, оказалась излишне бурной: в настоящее время баррель Brent торгуется на уровне около 5,5 тыс. руб., что является верхней границей ожидаемого диапазона. Полагаем, что в отсутствие значимых новостей до конца недели возможен откат валютной пары в диапазон 73–74. Однако этот скачок негативно повлияет на спрос на аукционах ОФЗ. Сегодня Минфин предложит к покупке 10- и 20-летние бумаги относительно свежих выпусков; вероятнее всего, как и неделю назад, интерес к ним будет небольшим. По нашим ожиданиям, доходность 20-летних облигаций составит около 7,3%. На результаты размещения и динамику рубля может повлиять макростатистика: сегодня должны быть опубликованы данные по инфляции за июнь, а это один из важнейших факторов, определяющих ДКП регулятора. Если ИПЦ не упал ниже 6%, возможно повышение ключевой ставки в июле на 0,25п.п. В этом случае рубль и ОФЗ могут продолжить снижение.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон слабо негативный. На локальном рынке в центре внимания — данные по инфляции и аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50–74,50. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3850–3900 пунктов.