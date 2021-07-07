По итогам вторника европейский фондовый рынок показал преимущественно отрицательную динамику. Инвесторы оценивали новую порцию экономической статистики, а также следили за ситуацией на нефтяном рынке на фоне отложенной встречи министров ОПЕК+. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,52%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,89%, германский DAX — на 0,96%, французский CAC 40 — на 0,91%.

Во вторник статистические данные продемонстрировали максимальный за год рост розничных продаж в еврозоне в мае. Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 4,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,4%.

Промышленные заказы в Германии неожиданно упали в мае, снизившись на 3,7% за месяц, что стало самым резким снижением с момента первого локдауна Covid в 2020 году. Опрос экономистов предполагал рост на 1%.На американском рынке не было единой динамики. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,17%, Dow закрылся на 0,6% ниже нулевой отметки, а S&P500 потерял 0,2%.

Во вторник под ударом оказались торгуемые в США бумаги китайских компаний после того, как регулирующие органы страны начали проверку безопасности Didi. Акции Tencent Music упали на 6,8%, в то время как акции Baidu снизились почти на 5%. Kanzhun и Full Truck Alliance, две небольшие компании, также находящиеся на рассмотрении регулирующих органов, снизились на 16% и 6,7% соответственно.

Акции Amazon выросли на 4,7%, что привело к росту акций крупных технологических компаний, несмотря на общую слабость фондового рынка. Энди Ясси официально занял пост генерального директора в понедельник, а Джефф Безос стал исполнительным председателем правления. Этот шаг завершает передачу управления Безосом, возглавлявшим Amazon с момента ее создания в 1994 году. Бумаги 3M упали на 1,5% после того, как Credit Suisse понизил их рейтинг до нейтрального с "лучше рынка". Акции Apple прибавили 1,5% после того, как JPMorgan повысил целевую цену на акции до 170 долларов со 165 долларов и сказал “снова начать покупать акции”.

В среду выйдут данные по промышленному производству в Германии, США сообщит индекс экономического оптимизма, а ФРС опубликует протокол заседания.

Участники рынка с нетерпением ждут приближающийся сезон отчетности, который на следующей неделе во вторник с отчетов крупнейших банков. Согласно ожиданиям, средний показатель роста прибыли во втором квартале составит 62%. Потрясений от сезона отчётности также никто не ждет, напротив, предположительно компании могут сменить риторику на более оптимистичную.