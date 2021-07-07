Рубль слабеет на фоне повышения спроса на защитные активы
Во вторник рубль оказался под сильным давлением снижения нефтяных цен (на 3,4% до 74,5 долл. за баррель Brent) и ослабления аппетита к риску на глобальном рынке. Курс рубля снизился до 74,4 за доллар (-1,3%) и до 88,0 за евро (-1,0%). Вчера подешевели 20 из 24 валют развивающихся стран. Хуже рубля завершили торги валюты Бразилии (-2,0%) и Чили (-1,6%). Валюты развитых стран также снижались по отношению к доллару. Евро и британский фунт ослабли на 0,3%. Индекс доллара DXY вырос на 0,4%. Инвесторы опасаются негативного влияния на экономику новой волны ковида. В июне композитный индекс Global PMI снизился до 56,6 по сравнению с 58,5 в мае. Наиболее негативной динамика оказалась в Азии из-за воздействия эпидемии на экономику Индии, Малайзии, Вьетнама.
Сегодня с утра рубль торгуется в небольшом плюсе. Учитывая неопределенность относительно сделки ОПЕК+ и дивидендный сезон у крупных российских компаний сегодня и в ближайшие дни ожидаем повышения волатильности на валютном рынке. Сегодня ожидаем курс рубля в диапазон 73,5 – 75,5 за доллар.
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