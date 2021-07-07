Во вторник цены на нефть резко развернулись и потеряли в ходе сессии все приобретения с начала месяца. Новых событий не происходило, но сменился угол зрения, под которым участники рынка смотрели на отмену встречи ОПЕК+ 5 июля.

Если первой реакцией были активные покупки, то во второй половине вторника наблюдалось стремительное падение. Позитив после заявлений отдельных делегатов ОПЕК+ о том, что альянс будет придерживаться прежних квот, сменился опасениями, что в отсутствии ратифицированного соглашения члены альянса могут начать бесконтрольно наращивать добычу.

И тот, и другой сценарий выглядят крайними, в то время как истина может оказаться где-то посередине. Все участники альянса, включая ОАЭ, были согласны с увеличением добычи на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021 г., и это решение тем или иным образом может быть исполнено. У ключевых сторон конфликта, Саудовской Аравии и ОАЭ, еще есть время, чтобы прийти к компромиссу и собрать повторную встречу для ратификации соглашения.

Что это значит для нефтяных цен? С начала июня нефть находится в уверенном ралли после оглашения ярких оптимистичных прогнозов ОПЕК+ по дефициту во II полугодии. Увеличение добычи на 0,4 млн б/с ежемесячно, начиная с августа, способно серьезно смягчить дефицит, но дисбаланс будет сохраняться. Можно предположить, что котировки постепенно вернуться в район $70 за баррель, где они были в начале июня.

Однако такую точку зрения разделяют далеко не все аналитики. Инвестиционный банк Goldman Sachs во вторник подчеркнул возросшую неопределенность на стороне предложения, связанную с провалом переговоров ОПЕК+. Но специалисты банка по-прежнему ожидают увидеть $80 за баррель Brent этим летом, апеллируя к сильному спросу.

В конечном итоге многое будет определять фактический ход переговоров ОПЕК+. Действительно, неопределенность высокая, и любой сценарий имеет шансы на реализацию. Наиболее негативным для цен будет новый раунд ценовых войн по образцу марта 2020 г., только уже между Саудовской Аравией и ОАЭ. Если королевство выберет путь максимального давления на своего соседа, то волатильность на рынке может серьезно вырасти.



