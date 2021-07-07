Сектор российских еврооблигаций: 5-летняя CDS возросла на 3 б. п. Долларовые долги ЕМ вчера довольно спокойно восприняли очередные минимумы по доходности базового актива (доходность UST-10 опускалась к 1,37%). В целом, снижение давления со стороны UST – позитивный фактор для рынков, поэтому эти движения могут быть вскоре отыграны. Риск-премия на «Россию» немного возросла (до 86 б. п.) на новостном фоне о расследовании хакерских атак. Ценовые изменения в секторе вчера по-прежнему оказались минимальны.

Сектор ОФЗ: без изменений. Рублевая цена на нефть переписывает исторические максимумы, и в этих условиях Минфин может быть гибким в вопросе привлечения нового долга: сегодня на аукционах будут предложены два выпуска ОФЗ с общим лимитом в 20 млрд руб. С таким объемом квартальный план не выполнишь (ведомство рассчитывает разместить в июле-сентябре бумаг на 700 млрд руб.), но и рынок не напряжешь.



