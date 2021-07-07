Азиатские фондовые индексы утром 7 июля снижаются из-за неприятия риска и перетока капитала в казначейские облигации США и доллар. После публикации данных по сектору услуг США спред между доходностями государственных облигаций Китая и США расширился до максимума с 3 марта. Согласно данным Refinitiv, спред между доходностью 10-летних облигаций Китая и США в последний раз котировался на уровне 176 базисных пунктов.

В среду инвесторы будут следить за публикацией протоколов июньского заседания ФРС, которые должны прояснить, когда произойдет ужесточение нынешней крайне адаптивной денежно-кредитной политики. На следующей неделе начнется публикация результатов корпоративных доходов за II квартал, которые покажут влияние массовой вакцинации в США и повторные открытия бизнеса на американские компании.

По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы показали разнополярное закрытие. Силу сохранил индекс Nasdaq (+0,17%) за счет таких тяжеловесных акций, как Amazon (+4,69%) и Apple (+1,47%). Nasdaq растет девять из 11 последних сессий в основном по причине ощутимого снижения доходности по USTres. На данный момент индекс Nasdaq выглядит перекупленным (RSI 74,2%). Поэтому начало его коррекции уже где-то рядом. Будет логичным увидеть в ближайшие дни разворот вверх доходностей USTres, а вместе с этим и очередную ротацию денег инвесторов из акций роста в акции стоимости. Текущая доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 1,35% при инфляции 5% — это чересчур мало.

Тем временем китайские власти пообещали ужесточить требования для компаний, которые планируют листинг на зарубежных площадках. В частности, Пекин изменит законы и регламенты, касающиеся персональных данных, а также усилит контроль на рынке ценных бумаг в отношении мошеннических эмиссий, манипулирования рынком и инсайдерской торговли. На фоне заявлений властей КНР рынок акций Гонконга снижается на 0,9% (почти до шестимесячного минимума). Акции компании Didi Global Inc. снизились более чем на 20% в Нью-Йорке. Alibaba Group, Baidu Inc и JD.com также оказались под давлением.

Между тем, цены на сырую нефть после рекордной с осени 2014 года отметки вновь пошли вниз. Резкий спад произошел на фоне предположений экспертов о том, что некоторые производители могут нарастить объемы добычи вне соглашения об ограничении ОПЕК+. Стоимость барреля Brent снизилась на вечерних торгах вторника с пика в $77,8 за баррель до значений в $74,1. Утром 7 июля Brent торгуется по $74,5.