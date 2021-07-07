На утренних торгах рубль активно укреплялся, корректируя мощное нисходящее движение, произошедшее вчера. Повышению российской валюты способствовал умеренно позитивный внешний фон.

Американские фондовые индикаторы еще вчера вечером почти полностью отыграли внутридневной провал и сегодня продолжили восстанавливаться вместе другими индексами. Нефтяные цены в начале дня снижались, но утром перешли к росту, ускорив его после открытия европейских торгов.

Правда, некоторые рынки акций остаются под давлением неопределенности, связанной с экономическими перспективами, угрозой инфляции и монетарной политикой ключевых центробанков.

Развивающиеся валюты утром демонстрировали хороший рост на фоне умеренной просадки доллара. На старте европейской сессии он восстановился, ухудшив ситуацию в секторе, но большинство представителей осталось в плюсе.

Российский долговой рынок остается под умеренным давлением. Произошедший на открытии восходящий импульс индекса гособлигаций RGBI вновь не получил развития, после чего индикатор обновил вчерашний минимум.

В начале основной сессии российская валюта резко снизилась, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной. Вскоре рубль вернулся к восходящей динамике благодаря ускорению роста нефти. Однако к текущему моменту она существенно просела, спровоцировав очередной нисходящий импульс рубля. В целом он продолжает выглядеть относительно слабо, отражая повышенный спрос на инвалюту. Его может обеспечивать в том числе конвертация инвесторами дивидендных выплат, полученных от российских компаний.

Нефть пытается вернуть утраченные позиции

В начале дня нефтяные цены снижались, приблизившись к установленному вчера недельному минимуму. Утром котировки перешли к активному восстановлению, однако в середине наших торгов резко сдали позиции, вернувшись к сегодняшнему минимуму. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent прибавляет 0,2% вблизи значения $75,1.

Нефтяной рынок остается нестабильным на фоне неопределенности с дальнейшим уровнем добычи ОПЕК+. С одной стороны, отсутствие договоренностей по будущим параметрам сделки альянса может привести к дефициту нефти. С другой стороны, без четкого плана действий участники ОПЕК+ могут начать нарушать свои обязательства, бесконтрольно увеличивая нефтяное производство.

Из-за праздничного понедельника в США еженедельные отраслевые данные появятся на день позже. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 18:00 — Минэнерго США. Прогнозируется снижение запасов нефти на 3,9 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,9 млн барр.

Основные валюты консолидируются после вчерашнего всплеска волатильности

Американская валюта в основном консолидируется в расширяющемся диапазоне. В начале европейской сессии был обновлен дневной максимум, а в середине — минимум. К текущему моменту индекс доллара (DXY) восстановился, неся сейчас небольшие потери вблизи значения 92,5 п.

Европейская валюта сегодня также совершает разнонаправленные движения в рамках консолидации. В данный момент пара EUR/USD торгуется с незначительным изменением около отметки 1,182.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущем обзоре, после преодоления отметки 73,81 пара USD/RUB двинулась к следующему сопротивлению в виде двухмесячной вершины 74,67 руб. Хотя котировки уходили выше этой отметки, закрепиться над ней не удалось и произошел резкий откат. Тем не менее сейчас наблюдаются попытки очередной атаки на данное техническое препятствие, и в случае обновления вчерашнего максимума 74,81 руб., скорее всего, рост продолжится в район следующего сопротивления 75,36 руб.