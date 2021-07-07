Рубль противостоит покупателям валюты
На утренних торгах рубль активно укреплялся, корректируя мощное нисходящее движение, произошедшее вчера. Повышению российской валюты способствовал умеренно позитивный внешний фон.
Американские фондовые индикаторы еще вчера вечером почти полностью отыграли внутридневной провал и сегодня продолжили восстанавливаться вместе другими индексами. Нефтяные цены в начале дня снижались, но утром перешли к росту, ускорив его после открытия европейских торгов.
Правда, некоторые рынки акций остаются под давлением неопределенности, связанной с экономическими перспективами, угрозой инфляции и монетарной политикой ключевых центробанков.
Развивающиеся валюты утром демонстрировали хороший рост на фоне умеренной просадки доллара. На старте европейской сессии он восстановился, ухудшив ситуацию в секторе, но большинство представителей осталось в плюсе.
Российский долговой рынок остается под умеренным давлением. Произошедший на открытии восходящий импульс индекса гособлигаций RGBI вновь не получил развития, после чего индикатор обновил вчерашний минимум.
В начале основной сессии российская валюта резко снизилась, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной. Вскоре рубль вернулся к восходящей динамике благодаря ускорению роста нефти. Однако к текущему моменту она существенно просела, спровоцировав очередной нисходящий импульс рубля. В целом он продолжает выглядеть относительно слабо, отражая повышенный спрос на инвалюту. Его может обеспечивать в том числе конвертация инвесторами дивидендных выплат, полученных от российских компаний.
Нефть пытается вернуть утраченные позиции
В начале дня нефтяные цены снижались, приблизившись к установленному вчера недельному минимуму. Утром котировки перешли к активному восстановлению, однако в середине наших торгов резко сдали позиции, вернувшись к сегодняшнему минимуму. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent прибавляет 0,2% вблизи значения $75,1.
Нефтяной рынок остается нестабильным на фоне неопределенности с дальнейшим уровнем добычи ОПЕК+. С одной стороны, отсутствие договоренностей по будущим параметрам сделки альянса может привести к дефициту нефти. С другой стороны, без четкого плана действий участники ОПЕК+ могут начать нарушать свои обязательства, бесконтрольно увеличивая нефтяное производство.
Из-за праздничного понедельника в США еженедельные отраслевые данные появятся на день позже. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 18:00 — Минэнерго США. Прогнозируется снижение запасов нефти на 3,9 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,9 млн барр.
Основные валюты консолидируются после вчерашнего всплеска волатильности
Американская валюта в основном консолидируется в расширяющемся диапазоне. В начале европейской сессии был обновлен дневной максимум, а в середине — минимум. К текущему моменту индекс доллара (DXY) восстановился, неся сейчас небольшие потери вблизи значения 92,5 п.
Европейская валюта сегодня также совершает разнонаправленные движения в рамках консолидации. В данный момент пара EUR/USD торгуется с незначительным изменением около отметки 1,182.
Техническая картина
Как и предполагалось в предыдущем обзоре, после преодоления отметки 73,81 пара USD/RUB двинулась к следующему сопротивлению в виде двухмесячной вершины 74,67 руб. Хотя котировки уходили выше этой отметки, закрепиться над ней не удалось и произошел резкий откат. Тем не менее сейчас наблюдаются попытки очередной атаки на данное техническое препятствие, и в случае обновления вчерашнего максимума 74,81 руб., скорее всего, рост продолжится в район следующего сопротивления 75,36 руб.
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