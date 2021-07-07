В первой половине торгового дня рубль демонстрировал восстановление вслед за котировками нефти после провала накануне. В утренние часы российская валюта даже пыталась вернуть рубеж в 74 за доллар. Нефтяные котировки отрастали и были близки днем к уровню 76 долл. за баррель марки Brent. Вместе с ним восстанавливался и аппетит к риску на других глобальных площадках.

Однако во второй половине дня рынок нефти снова захлестнула волна распродаж, и ближе к окончанию рабочего дня цены падали до 72,6 долл., а в целом котировки Brent снижались на 2%. Реакция рубля не заставила себя долго ждать: пара доллар/рубль поднялась выше 74,9 руб., обновив таким образом максимум предыдущего дня.

Отметим, что пока опасения развала соглашения ОПЕК+ не только оказывают серьезное давление на рынок нефти, но и в целом провоцируют бегство от риска, что заметно ухудшает положение валют на развивающихся рынках. Вечером инвесторы будут ожидать публикацию протоколов FOMC, поэтому можно ожидать сохранения повышенной волатильности на рынках.