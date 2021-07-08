Индекс S&P 500 возобновил рост, закрывшись на новом максимуме, после публикации протокола последнего заседания ФРС. Основной индекс акций США вырос на +0.3%. Восемь из 11 основных секторов выросли, при этом в лидерах роста были Materials и Industrials (оба +1%). Сектор Energy (-1.6%) вновь оказался позади из-за роста USD, что оказало давление на цены на нефть (-1.8%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на +0.2%, а Russel 2000 снизился на —1%. Рынок оценил протоколы июньского заседания ФРС, в которых официальные лица заявили, что они пока не готовы конкретизировать график сокращения программы покупок активов, хотя они хотели разработать план на случай, если им придется начать ужесточение раньше планируемого. «Протоколы ФРС оказались на такими ястребиными, как коммуникация ФРС несколько недель назад, а новости о том, что Китай рассматривает возможность снижения RRR (ставки резервирования для банков), дали инвесторам достаточно причин для покупки акций», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик Oanda Corp. «ФРС уже указал, что они немного нервничают по поводу инфляции, и протокол лишь подтвердил эти опасения». Между тем, US Treasuries продолжили рост, в результате чего их доходность упала до минимума с февраля, а 10-летние облигации упали ниже 1.30%. Голоса «быков» по US Treasuries звучат все громче, а Стивен Мейджор из HSBC повторил свой прогноз, согласно которому доходность 10-леток упадет до 1% к концу 2021 года и останется на этом уровне и годом позже.

Как показывают протоколы заседания ФРС, Джером Пауэлл и компания рассчитывают добиться прогресса в достижении консенсуса насчет сокращения покупок активов (‘tapering’), но расходятся во мнениях относительно того, как именно это должно происходить. В прошлом месяце должностные лица центрального банка разошлись во мнениях о том, как скоро проблема нехватки рабочей силы и проблем в цепочках поставок, способствующие инфляции, проявят себя в достаточной степени чтобы оправдать коммуникацию со встречи, на которой было запланировано два повышения ставок в 2023 году.

По словам источников, чиновники ЕЦБ согласились поднять цель по инфляции до 2% и оставить место для ее превышения при необходимости. Соглашение, которое появилось в ходе обзора стратегии на этой неделе, является значительным изменением предыдущей цели «ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе».