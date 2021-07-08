Динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне подготовки к IPO UMC стали акции Мать и дитя (+6,29%). В числе аутсайдеров еще до закрытия реестра акционеров на получение дивиденда оказалось Лензолото (-7,52%). Пара USD/RUB закрылась вблизи максимума с начала мая.

Префы Сургутнефтегаза (-7,27%, цель: 86 руб.) обновили максимум. Компания по-прежнему стоит существенно дешевле своей балансовой стоимости. Ее акции можно рассматривать как защитные и как шанс на реализацию более чем двукратного фундаментального потенциала роста в будущем.

МТС (-7,27%, покупка, цель на 12 мес.: 390 руб.). Котировки акций компании опустились на минимум за полтора месяца на фоне закрытия дивидендного реестра. Рост выручки МТС по итогам года прогнозируется в пределах 5%. При этом ряд крупных банков подали иски против компании на сумму около 2 млрд руб. Если суд примет сторону истцов или будет достигнуто мировое соглашение, не исключены аналогичные процессы по заявлениям других крупных игроков финансового сектора. На наш взгляд, даже при негативном для МТС развитии событий давление на свободный денежный поток компании, который оценивается в 44-72млрд руб., будет незначительным. Дивиденды останутся на уровне 28 руб. на акцию. Мы допускаем краткосрочное влияние негативных технических факторов, но коррекция создаст интересные возможности для покупок с инвестиционными целями.

Прогнозируем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, для индекса Мосбиржи: 3850-3900 пунктов.