Российский рынок акций вчера вновь сумел подрасти, прибавка по Индексу Мосбиржи составила 0,3%. Однако удержаться выше 3900 пунктов не удалось — как и днем ранее, во второй половине среды начала снижаться нефть, снизив общий аппетит к риску. Лишь растущие американские индексы не дали уйти Индексу Мосбиржи в отрицательную территорию.

Просадка нефти объяснима. Во-первых, нужна коррекция после сильного роста. Во-вторых, на рынок продолжает давить неопределенность во внутренних отношениях ОПЕК+. С одной стороны, отсутствие компромисса дает надежду, что с августа уровень добычи увеличен не будет. С другой, — зреют риски развала картеля и начала бесконтрольной добычи, что уведет котировки в район 50 долларов за баррель, а то и ниже. Впрочем, второй вариант менее вероятен, все-таки ждем, что наученные прошлогодним обвалом нефти, страны сумеют договориться.

Пока же с утра нефть продолжает слабо снижаться.

С большой вероятностью рост нефти прекратится на несколько дней, что спровоцирует небольшую коррекцию российского рынка акций, который торгуется сейчас на сильном сопротивлении, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала.

Вчера мощно выступили перепроданные акции черных металлургов, воспользовавшись ростом цен на свою продукцию. Пока о формировании восходящего тренда или продолжения отскока по ним говорить не приходится.

Основная угроза для сырьевых ресурсов исходит от дорожающего доллара. Пара евро-доллар сейчас пытается удержать отметку 1,18. Но не факт, что это получится — предыдущий отскок с попыткой уйти выше 1,19 не удался, и это придало силы долларовым «быкам».

Сегодня крепкий доллар утащил в «красную» зону промышленные и драгоценные металлы, четверть процента теряют американские фьючерсы. Так что в первой половине дня можно ожидать снижения рынка в пределах 0,5%. Если на рынок не придут новые позитивные новости, то фиксация прибыли по российским акциям усилится.

Спекулятивно можно попробовать заработать на шортах по «Роснефти» и «Норильскому Никелю».

Пока трудно сказать, когда следует покупать бумаги на отскок.

Пара доллар-рубль вчера завершила торги чуть выше сопротивления 74,6. Про какое-то серьезное укрепление рубля можно забыть до тех пор, пока приток нефтегазовой валюты будет изыматься в бездонный Фонд национального благосостояния.

Впрочем, ждем, что поддержку рублю хотя бы вербальными интервенциями начнут оказывать монетарные власти, которым в преддверии думских выборов нужно удержать «деревянный» от сильного падения, что к тому же спровоцирует очередной виток инфляции.