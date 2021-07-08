Российский рынок акций по итогам среды показал незначительный подъем. Индекс Мосбиржи в моменте вновь подбирался к рекордным отметкам, но закрытие все рано прошло чуть ниже 3900 п.

Из аутсайдеров последних дней в лидеры вернулся сектор металлургии, прибавивший 2%. При этом хуже остальных после продолжительной опережающей динамики выглядел нефтегазовый сектор (-0,6%). Ротация капитала обусловлена тенденциями в commodities. В частности, цены на нефть и газ начали корректироваться вниз, оказав давление на сектор. В это же время курс USD/RUB пошел выше и закрепился в районе 74,5–75, что позитивно для металлургов.

Фьючерсы Brent после падения на 3,4% во вторник вчера снизились еще на 1,5% до $73,5. Отсутствие компромисса с ОАЭ в рамках сделки ОПЕК+, на наш взгляд, остается ключевым краткосрочным риском. Неопределенность по поводу дальнейшего плана по добыче — это не фактор в пользу роста. Наоборот, растут риски, что для урегулирования споров с ОАЭ другим странам-участницам картеля придется смягчить позицию и в том или ином виде допустить более значительное увеличение производства. В частности, речь может идти о сценариях, когда добыча в августе–декабре вырастет не на 2 млн б/с, а вплоть до 2,6 млн б/с.

В подобной ситуации откат котировок Brent выглядит оправданным. До прояснения ситуации возврат к недавним максимумам ($77+) выглядит маловероятным.

Это не значит, что акции российских нефтяников должны выглядеть слабо. Стоимость барреля в рублях все еще на 30%+ выше среднего значения за последние 12 месяцев, а условия сделки ОПЕК+ располагают к некоторому увеличению добычи российскими нефтяниками. Слабость в бумагах сектора может носить кратковременный характер.

Что касается черной и цветной металлургии, то большинство акций уже показали значительный откат в последние недели, так что начавшийся подъем намекает на завершение фазы снижения, особенно при условии сохранения относительно стабильной ситуации на сырьевых площадках.

Среди лидеров роста вчера были акции Северстали (+4%). В бумагах сохраняется пространство для роста. Следующие цели для восстановления находятся на 1650–1700 руб., что на 3,7–6,9% выше текущих значений.

За океаном индексы обновили исторические максимумы, однако краткосрочный взгляд на перспективы нашего рынка сдержанный. Вчерашняя статистика по инфляции предполагает неизбежное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании как минимуму на 50 п.п. до 6%. В начале июля темпы роста цен в годовом выражении достигли уже 6,6%. Увеличение рублевых ставок — в теории негативно для рынка акций.

Кроме того, на индекс Мосбиржи до конца следующей недели будут давить дивидендные отсечки. Цели в районе 4000 п. придется отложить. При этом поводов для выхода вниз за пределы растущего тренда пока также недостаточно. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765–3780 п.

В фокусе

∙ Сегодня с открытия торгов сразу в нескольких бумагах пройдут дивидендные гэпы: Татнефть, РусГидро, Детский мир, Самолет, Русская Аквакультура, Европейская электротехника, Химпром-ап. Эти акции в сумме не имеют большого веса в индексе Мосбиржи, так что общее влияние на рынок скорее нейтральное. Наиболее значительной будет просадка в РусГидро — около 6%.

∙ В четверг последний день перед закрытием дивидендного реестра в бумагах: Ростелеком, НМТП, НКХП, Абрау-Дюрсо. Завтра они откроются снижением.

∙ Мать и дитя (+6,3%). Бумаги компании стали высокоспекулятивным инструментом, который подходит не всем инвесторам. В них слишком много краткосрочных трейдеров, способствующих формированию избыточной реакции на любые корпоративные и отраслевые новости. Так, вчерашний подъем могло спровоцировать сообщение о предстоящем IPO United Medical Group, управляющей сетью клиник «Европейский медицинский центр» (группа EMC). Выход нового игрока по высокой оценке в теории может приводить к переоценке остальных бумаг сектора. Именно эту историю и отрабатывают участники рынка. В данный момент пока нет рекомендаций по бумагам Мать и дитя, несмотря на однозначно положительный взгляд на перспективы развития бизнеса компании.

∙ HeadHunter (+6,3%). Акции HeadHunter в начале июня скорректировались из-за SPO. Краткосрочная реакция на продажу бумаг акционерами традиционно негативная, но в долгосрочной перспективе это должно было увеличить ликвидность и free-float. На текущий момент вся та просадка закономерно выкуплена. В III квартале тренд на восстановление может продолжиться. Долгосрочный взгляд умеренно положительный. Относительно высокие мультипликаторы оправданы ожидаемыми темпами роста финансовых показателей.

∙ TCS Group (-1,2%). Бумаги вынуждены откатываться на фоне сильной перекупленности, накопленной в последние недели. После разворота вблизи 7000 руб. следующим ориентиром для снижения теперь выступает район 6400–6500 руб. То есть потенциал для продолжения падения еще есть вне зависимости от внешнего фона.

∙ X5 Group (-1,9%). В бумагах идет полноценная коррекция после почти 20%-го роста за месяц. Область поддержки может проходить около 2430–2450 руб. В случае продолжения падения бумаги могут быть интересны для покупки. Долгосрочный взгляд положительный.

∙ МТС (-7,2%). Акции оказались в лидерах снижения из-за очищения от дивидендов. На его закрытие при благоприятном общерыночном фоне, на наш взгляд, потребуется от 1,5–2 месяцев. Бумаги МТС для инвесторов остаются главным образом консервативной дивидендной фишкой.

Сдерживающим фактором для котировок МТС является завершение программы обратного выкупа акций. Доля buyback в среднедневном торговом обороте составляла 5%. Это высокий показатель относительно выкупа, проходившего в 2020 г. Когда buyback завершен, дополнительная поддержка покупателей исчезнет — опережающего роста акций ждать не стоит. Однако отметим, что ранее выкупленные акции гасились. В случае повторения ситуации гашение потенциально увеличит прибыль на акцию, что позволит незначительно нарастить дивиденды.

∙ Лензолото-ао (-7,5%). После неоправданно высокого июньского скачка до 38 000 руб. из-за высоких дивидендов к текущему моменту котировки откатились к 24 500 руб. Несмотря на дивдоходность выше 55%, мы по-прежнему негативно оцениваем перспективы бумаг. На наш взгляд, справедливые цены по обыкновенным бумагам Лензолото ниже 20 000 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный.

Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,35%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится в районе $73.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.