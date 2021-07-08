Российский рынок вчера продолжал двигаться вслед за нефтяными котировками. Поэтому днем российские индексы консолидировались чуть выше уровней закрытия вторника, однако сильное нисходящее движение цен на нефть вечером, как и в предыдущий день, отправило индекс РТС в красную зону. К окончанию торгов он потерял около 0,2%, а индексу Мосбиржи удалось сохранить прирост в размере 0,3% благодаря резкому ослаблению рубля к доллару.

Европейские рынки отыгрывали потери, понесенные в ходе предыдущей сессии, на улучшении прогноза развития евроэкономики и в ожидании публикации протоколов июньского заседания Федрезерва. В опубликованном вчера пересмотренном прогнозе экономики еврозоны Еврокомиссия повысила ожидания роста ВВП на текущий год с 4,3% до 4,8%, а на следующий – с 4,4% до 4,5%. Инфляционные ожидания также выросли: на 2021 г. – с 1,7% до 1,9%, а на 2022 г. – с 1,3% до 1,4%, но остались в рамках текущего прогноза Европейского центрального банка.

Сегодня ЕЦБ опубликует протоколы своего июньского заседания, а также пересмотренную стратегию, в которой, как сообщил Bloomberg, целевой уровень инфляции повышен до 2% (прежде он обозначался как «ниже, но близко к 2%»), причем допускается его превышение. Вышедшие вчера протоколы Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС показали, что, по мнению участников последнего заседания, американская экономика восстанавливается быстрее прогнозов, и многие считают возможным начать сокращение программы количественного смягчения раньше, чем предполагалось. Тем самым протоколы усилили опасения рынка, связанные со сворачиванием монетарной поддержки.

Можно ожидать, что на следующем заседании в конце июля вопрос о сроках и объемах сокращения будет обсуждаться более предметно. Протоколы также отразили озабоченность ряда участников ускорением инфляции, некоторые из них полагают, что риск ее дальнейшего роста остается высоким, однако все-же пока в ФРС преобладает мнение, что инфляции способствуют временные факторы и в будущем году она вернется к целевым 2%. Реакция рынков на протоколы была сдержанно позитивной: S&P 500 поднялся на 0,3%, а Nasdaq остался без изменений. Доходность 10-летних облигаций снизилась примерно на 3 б.п., с 1,34% до 1,31%+.

Сегодня в Азии рынки торгуются преимущественно в минусе из-за опасений замедления китайской экономики, поводом послужили сообщения, что центробанк страны должен обеспечить дополнительную ликвидность для стимулирования роста. Фьючерсы на американские и европейские индексы дешевеют. Нефтяные цены после вчерашнего падения заметно не меняются. Российский рынок начнет день снижением.