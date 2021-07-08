Российский рынок начнет день снижением
Российский рынок вчера продолжал двигаться вслед за нефтяными котировками. Поэтому днем российские индексы консолидировались чуть выше уровней закрытия вторника, однако сильное нисходящее движение цен на нефть вечером, как и в предыдущий день, отправило индекс РТС в красную зону. К окончанию торгов он потерял около 0,2%, а индексу Мосбиржи удалось сохранить прирост в размере 0,3% благодаря резкому ослаблению рубля к доллару.
Европейские рынки отыгрывали потери, понесенные в ходе предыдущей сессии, на улучшении прогноза развития евроэкономики и в ожидании публикации протоколов июньского заседания Федрезерва. В опубликованном вчера пересмотренном прогнозе экономики еврозоны Еврокомиссия повысила ожидания роста ВВП на текущий год с 4,3% до 4,8%, а на следующий – с 4,4% до 4,5%. Инфляционные ожидания также выросли: на 2021 г. – с 1,7% до 1,9%, а на 2022 г. – с 1,3% до 1,4%, но остались в рамках текущего прогноза Европейского центрального банка.
Сегодня ЕЦБ опубликует протоколы своего июньского заседания, а также пересмотренную стратегию, в которой, как сообщил Bloomberg, целевой уровень инфляции повышен до 2% (прежде он обозначался как «ниже, но близко к 2%»), причем допускается его превышение. Вышедшие вчера протоколы Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС показали, что, по мнению участников последнего заседания, американская экономика восстанавливается быстрее прогнозов, и многие считают возможным начать сокращение программы количественного смягчения раньше, чем предполагалось. Тем самым протоколы усилили опасения рынка, связанные со сворачиванием монетарной поддержки.
Можно ожидать, что на следующем заседании в конце июля вопрос о сроках и объемах сокращения будет обсуждаться более предметно. Протоколы также отразили озабоченность ряда участников ускорением инфляции, некоторые из них полагают, что риск ее дальнейшего роста остается высоким, однако все-же пока в ФРС преобладает мнение, что инфляции способствуют временные факторы и в будущем году она вернется к целевым 2%. Реакция рынков на протоколы была сдержанно позитивной: S&P 500 поднялся на 0,3%, а Nasdaq остался без изменений. Доходность 10-летних облигаций снизилась примерно на 3 б.п., с 1,34% до 1,31%+.
Сегодня в Азии рынки торгуются преимущественно в минусе из-за опасений замедления китайской экономики, поводом послужили сообщения, что центробанк страны должен обеспечить дополнительную ликвидность для стимулирования роста. Фьючерсы на американские и европейские индексы дешевеют. Нефтяные цены после вчерашнего падения заметно не меняются. Российский рынок начнет день снижением.
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