В России опять реформируют пенсионную систему. Почему это стало сомнительной традицией и что не так с очередными грядущими изменениями — размышляет главный экономист "Эксперт РА", доцент НИУ ВШЭ Антон Табах.

Заявления Сергея Швецова на Международном финансовом конгрессе в другое время могли бы стать сенсационными, но, в отличие от предложенных в свое время планов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент — Прайм) и ГПП (гарантированный пенсионный план), новый продукт не получил хлесткого или наоборот пугающего названия и, вообще, анонс прошел незаметно.

То, что накопительную пенсионную систему надо переделать – причем на ходу – это сложившийся консенсус.

Но сам подход к пенсионной тематике после повышения пенсионного возраста в 2018 году на входе токсичен, и этой темы стараются избегать. В результате, за проблему, носящую больше социальный и фискальный характер (инвестиционная сторона важна, но вторична), взялся финансовый регулятор, а не профильные министерства.

Предложенный вариант является заведомо компромиссным и предлагает реализовывать только идеи, с которыми все более-менее согласны – и это дает надежду, что пенсионные накопления выйдут из подвешенного состояния.

Передача прав собственности и более свободного распоряжения "застрахованным лицам" — будущим пенсионерам – исправляет родовую травму системы обязательного пенсионного страхования, о которой доводилось писать еще в 2002-2003 годах.

Консолидация обязательных накоплений с существующей параллельно системой добровольных пенсионных накоплений – тоже очевидное решение, от которого отнекивались много лет.

Создание механизма полудобровольных отчислений и возможное участие работодателя – тоже понятный и разумный подход.

Наконец, налоговые льготы по типу существующих для индивидуальных инвестиционных счетов тоже понятны и заведомо популярны – какими стали ИИС за годы их существования.

Российским пенсионерам предложили новый способ заработка

Сам рынок переживает откровенную стагнацию: фонды сливаются и укрупняются, но активы под управлением растут медленно, число регулярных плательщиков пенсионных взносов в добровольный сегмент системы откровенно недостаточен.

Представители среднего класса, которые могли бы присоединиться к НПФ, предпочитают более понятный и дающий немедленные налоговые "плюшки" ИИС или просто биржевую торговлю.

Надо хорошо понимать, что активное накопление на пенсию далеко не для всех россиян, а для тех 7-12 миллионов работников (при разных сценариях, от 10 до 18% работающих либо занимающихся мелким бизнесом). Для остальных основным активом останется жилье, а социальные выплаты и поздний уход с рынка труда шансом на выживание в старости.

Назван способ увеличить пенсии за счет нового налога

У тех, кто хорошо зарабатывал до 2013 года, сформировались существенные накопления.

Главный вопрос, не помешает ли страх тронуть пенсионную систему и вызвать очередную волну хайпа в медиа и соцсетях, желание потянуть время и не приделывать ручку к тяжелому чемодану накопительного компонента пенсионной системы.

Задача, вроде бы, не самая острая, но с каждым годом вилка между потребностями среднего класса при выходе на пенсию и относительно низкими страховыми пенсиями, ожидающими их, а также нехватки сбережений становится все больше.

"План Швецова" мог бы быть хорошим стартом, будет ли – менее очевидно.