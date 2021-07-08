Когда инфляция достигнет пика
В июне, как и месяцем ранее, существенный вклад в инфляцию внесло быстрое повышение цен на основные виды продовольствия, а также на ряд непродовольственных товаров и услуг.
Среди главных причин роста цен на глобальных рынках по-прежнему выделяются снижение производства во многих странах (в том числе на фоне связанных с пандемией коронавируса ограничений), повсеместные разрывы производственных цепочек, а также серьезные перебои с логистикой. В краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения относительно высоких темпов роста цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров.
Однако затем последствия негативных шоков предложения будут преодолены, а производственные и логистические цепочки восстановлены. Это приведет к снижению инфляционного давления извне, что позитивно отразится на динамике цен в нашей стране.
Согласно нашим расчетам, в июле–сентябре годовая инфляция достигнет локального максимума на уровне 6,8–6,9%, а затем умеренно снизится. При этом мы ожидаем существенного снижения годовой инфляции в ноябре–декабре за счет так называемого эффекта высокой базы прошлого года.
Тем не менее, несмотря на ожидаемое снижение инфляции в конце года, мы видим существенные риски того, что фактический рост цен в 2021 г. окажется заметно выше нашего текущего прогноза, равного 4,9%.
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