На вчерашних первичных аукционах объем размещения составил всего 15.4 млрд руб. при совокупном спросе в 26.7 млрд руб., а на долю неконкурентных заявок от желающих получить бумаги по средневзвешенной цене пришлись символические 207 млн руб. Напоминаем, что мы оцениваем потребность Минфина в локальных заимствованиях в 1.16 трлн руб. на горизонте 2п’21, что соответствует недельному темпу в 45 млрд руб.

Мы предполагаем, что участников долгового рынка смущает как низкая ликвидность новых бенчмарков, так и негативный фон вокруг монетарной политики ЦБ, особенно в условиях, когда инфляция продолжает преподносить сюрпризы со знаком “минус” (см. секцию “Макроэкономика”). Также на настроениях не может не сказываться фронтальное давление на валюты развивающихся стран с начала июля.

Вряд ли на данном этапе многие всерьез боятся, что Минфин испытает трудности с реализацией годового плана по займам, в том числе, учитывая способность ведомства находить спрос от якорных инвесторов. Вспоминается недавний опыт 1п’21, когда на долю 2 крупнейших аукционных дней пришлись 45% от суммарных размещений за период (739 млрд руб. из 1.63 трлн руб.). Момент выхода на плато по инфляции и ключевой ставке по умолчанию выглядит более привлекательной точкой для входа в российский госдолг, особенно учитывая грядущие в 2п’21 погашения серий ОФЗ-ПД объемом 640 млрд руб.



