Цены на нефть в среду продолжили снижение на фоне опасений, что конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ может привести к бесконтрольному увеличению добычи членами ОПЕК+. Дополнительным источником тревог стала очередная вспышка COVID-19 в азиатском регионе, а также рост прогнозов по добыче в США от EIA.

Переговоры Саудовской Аравии и ОАЭ остаются в тупике. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки с апреля 2022 г. до декабря 2022 г. Арабские эмираты не против, но в таком случае они требуют послабления своей квоты на добычу на 0,6–0,7 млн б/с. Саудовская Аравия не соглашается, поскольку подобный прецедент может спровоцировать аналогичные требования со стороны других участников ОПЕК+.

Источники Reuters сообщают, что Россия пытается выступить посредником в переговорах, чтобы достичь компромисса и не допустить развала ОПЕК+. Также определенные шаги к примирению сторон принимает Кувейт. Однако ощутимых успехов пока нет.

Фьючерсы на Brent в среду спустились ниже $74 за баррель и сегодня с утра приближаются к $73. Давление на котировки может сохраниться и увести инструмент в район поддержки $70–71 за баррель. Более глубокого снижения пока не ожидается, но многое будет зависеть от разрешения конфликта внутри ОПЕК+.

EIA в среду в рамках ежемесячного Краткосрочного обзора энергетических рынков (STEO) обновило прогнозы на 2021 г. Прогноз по цене на нефть был повышен с $65,2 до $68,87 за баррель Brent. Это чуть выше, чем консенсус-прогноз на начало июля, составивший $67,5 за баррель. Во II полугодии 2021 г. ведомство ожидает в среднем около $72 за баррель.

Прогноз мирового спроса на 2021 г. был немного снижен. EIA ожидает рост на 5,33 млн б/с вместо 5,4 млн б/с, прогнозируемых ранее. А вот оценка роста спроса в 2022 г. была повышена на 80 тыс. б/с до 3,72 млн б/с.

Прогноз по добыче в США был немного повышен с 11,08 млн б/с до 11,1 млн б/с. Это отражает чуть более быстрое восстановление, чем предполагалось ранее. Тем не менее, темпы роста американской добычи по-прежнему очень скромные и неспособны серьезно повлиять на мировой баланс в 2021 г. В 2022 г. ведомство ожидает средний уровень добычи 11,85 млн б/с.

В азиатском регионе возросли опасения из-за всплеска COVID-19. Япония, четвертый в мире потребитель нефти, намерена объявить чрезвычайное положение в Токио до 22 августа. В Южной Корее суточное число заболеваний достигло рекордных отметок. Пандемийный фактор в последние месяцы оказывает очень сдержанное влияние на нефть, поскольку участники рынка рассчитывают на вакцинацию и отсутствие новых полномасштабных локдаунов.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти и бензина снизились на 8 млн и 2,7 млн баррелей соответственно, запасы дистиллятов выросли на 1,1 млн барреле. Данные оказались преимущественно позитивными. Сегодня официальную статистику представит EIA.