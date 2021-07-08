Сектор российских еврооблигаций: появился 10-летний корпоративный бенчмарк. Как и следовало ожидать, суверенные долларовые евробонды ЕМ вчера подхватили растущий ценовой тренд на рынке базового актива (доходность UST-10 опускалась до 1,30%), скинув в доходности 2-3 б. п. В интервью агентству Bloomberg министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил нового размещения евробондов в этом году. Речь, по его словам, может идти о сумме в $1,5 млрд. По-видимому, будет размещен (или доразмещен) выпуск в евро. В отсутствие Минфина на долларовом первичном рынке, корпоративные заемщики стремятся занять по еще низким ставкам. Так, вчера «Газпром» разместил 10-летние евробонды на $1 млрд под 3,5%. Как сообщается, спрос составил $2,8 млрд.

Сектор ОФЗ: без изменений. По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. В общем, вероятность поднятия ключевой ставки на 100 б. п. на заседании 23 июля возрастает. Любопытно, что даже после такого заметного потенциального повышения, реальная (с учетом инфляции) ставка останется около нуля – т. е. говорить о переходе к жесткой ДКП (по крайней мере – технически) по-прежнему не придется. Если ЦБ решится на такой шаг, а также обозначит намерение к дальнейшему повышению ключевой ставки, то можно ожидать продолжения процесса уплощения кривой ОФЗ.



