Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за июнь и оценку недельных темпов инфляции за период с 29 июня по 5 июля. В июне рост потребительских цен составил 0.69% м/м и 6.50% г/г, а недельные показатели подскочили на 0.46% н/н, что приблизило годовую инфляцию к новому пику 6.6% г/г.

Драйверами ускорения по итогам прошлого месяца стали отдельные виды товаров, включая плодоовощную продукцию (+2.35% м/м), стройматериалы (+6.75% м/м), услуги санаторно-курортного отдыха (+9.01% м/м) и, вероятно, легковые автомобили (цены за июнь пока не опубликованы, но тренд в этой категории сохраняет устойчиворосбанксть). В результате годовой прирост цен на продукты питания составил 8.3% г/г, непродовольственных товаров – 7.0% г/г. Услуги (3.9% г/г) остались единственным сегментом, где годовая инфляция находится в пределах целевого значения инфляции, однако помимо санаторно-курортных услуг (вес в общей потребительской корзине 0.5%) начали сказываться тарифицируемые категории (например, услуги пассажирских перевозок — их вес в общей корзине 2.4% — подорожали в июне на 2.5% м/м).

Ключевой вопрос остается подвешен в воздухе – является ли текущий рост цен устойчивым? Аргументы в поддержку этой версии уже были озвучены Банком России: наличие свободных ресурсов (в том числе недорогого кредита), устойчивые показатели спроса на товары непродовольственной группы и завышенные инфляционные ожидания — все это признаки потребительского бума. Аргументы “против” также слышны в разных источниках, но пока слабо поддерживаются регулятором: ограниченность предложения в различных сегментах из-за антиковидных ограничений (в первую очередь, в сфере отдыха и перевозок), рост издержек из-за сырьевого бума на внешних рынках, саморегуляция спроса после реализации инфляционного шока.

Нам больше импонирует вторая версия, однако мы не исключаем наслоения аргументов. Следовательно, повышение ставки минимум на 50 бп в июле уже выглядит неотвратимым сценарием. При этом попытки спрогнозировать более «агрессивные» решения, на наш взгляд, превращаются в простое угадывание, особенно если смотреть на годовую оценку инфляции или избирательные категории товаров. Ценовая динамика, очевидно, отклонилась от сезонной модели, поэтому стоит ожидать повышенных годовых оценок в июле-сентябре. Однако это не меняет среднесрочной траектории инфляции и ее драйверов.



