Шансы восстановления котировок российских акций преобладают
На торгах 8 июля индекс Мосбиржи к 11:30 мск потерял 0,8%, отыгрывая снижение цен на нефть и ухудшение динамики котировок на американских биржевых площадках.
Одним из краткосрочных факторов давления на фондовые активы стали заявления канцлера Казначейства Великобритании Риши Сунака о том, что после Brexit британский рынок уже не сможет быть полностью открытым для европейских инвесторов. Мы полагаем, что сформированные в рамках данной ситуации регуляторные риски будут сдерживать рост инвестиций в ближайшей перспективе и уже, как представляется, транслировались в сравнительно активные продажи акций финансового и нефтегазового сектора. В частности, сегодня продолжается снижение котировок таких российских компаний, как ВТБ, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром.
На фоне укрепления цен на драгметаллы в роли защитных активов выступают акции Полюса и Алросы. Позитивное влияние на котировки алмазодобывающей компании оказала новость о новой технологии, которая позволит покупателям получить данные обо всем пути алмаза «от месторождения до витрины» с помощью лазерной нанометки. Технология может оказаться перспективной как с точки зрения контроля качества продукции, так для расширения потребительских свойств бриллиантов (она позволяет помещать внутрь камня записи изображений и музыки).
Несмотря на заметное ухудшение внешнего информационного фона, во второй половине дня преобладают шансы технического восстановления котировок российских активов. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи: 3825–3875 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,20–76,35 и 87,85–89,95 соответственно. Завтра возможно усиление нисходящего тренда.
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