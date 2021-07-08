Прошло уже больше года с начала пандемии, но коронавирус остается в ежедневной повестке. На текущий момент от COVID-19 частично или полностью вакцинировались около 55% американцев. Этот уровень заметно ниже, чем предполагал план Байдена, согласно которому к 4 июля доля привитых граждан должна была достичь 70%. Эта цель выглядела вполне реалистичной в апреле, когда темпы вакцинации уверенно росли и на пике прививку получали более 3 млн человек в день.

Однако на сегодня ежедневно вакцинируется менее 1 млн американцев. При сохранении таких темпов прививочной кампании Штатам потребуется еще пять месяцев, чтобы обеспечить вакциной 75% населения, что необходимо для выработки коллективного иммунитета. Только при достижении этого уровня можно говорить о возвращении жизни в привычное русло и о полном открытии экономики, без которого невозможно ее активное восстановление. Тем не менее позитивные результаты вакцинации уже налицо, хотя участие в ней остается личным выбором каждого. В этой связи интересно изучить доли вакцинированных по отдельным штатам. Там, где большинство на президентских выборах получил Байден, прививку сделало 59,1% от общего населения. В республиканских штатах, выбравших Трампа, лишь 42,6% вакцинированных, а там, где голоса избирателей распределились практически поровну, доля привитых составляет 51,2%. В штатах с наибольшим вкладом в национальный ВВП: в Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке, Флориде, Иллинойсе, Пенсильвании и Огайо — уровень вакцинации в целом выше 50%. Это дает основание рассчитывать на возвращение экономики к допандемийным отметкам раньше, чем предполагают текущие прогнозы, поскольку именно в перечисленных штатах экономическая ситуация нормализуется быстрее. Еще один аргумент в пользу ускорения восстановления экономики — это реальный уровень коллективного иммунитета. По данным J.P. Morgan, он уже превысил 73%, так как в расчет нужно принимать не только привитых, но и успешно перенесших ковид американцев, выработавших антитела к этой инфекции.

Безусловно, новые штаммы коронавируса создают риски новых волн пандемии, что тревожит инвесторов. Но уже выработанный коллективный иммунитет позволяет предполагать, что фактор COVID-19 отошел на второй план. Угроза значительно ослабла, даже если подтвердятся данные о том, что существующие вакцины эффективны только в 60-70% случаев заражения новой «версией» коронавируса. Доходность американских государственных облигаций колеблется в боковике, поэтому технологические компании с более низкими, чем полгода назад, мультипликаторами краткосрочно снова станут привлекательными для инвесторов. В долгосрочной перспективе ситуация остается неизменной: компании «стоимости» и эмитенты малой капитализации продолжат показывать доходность выше рыночной.