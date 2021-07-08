Apple (AAPL) в представлении инвесторов — это самые передовые технологии, успешная бизнес-модель и быстрый рост капитализации, что подтвердили торги среды: бумаги продемонстрировали резкий взлет.

Если обратиться к графику, отражающему динамику котировок Apple, можно заметить, что они повышаются по экспоненте с начала июня. При этом на текущей неделе рост усилился, а в среду торговая сессия закрылась вблизи исторического максимума на отметке $144,57 за акцию, хотя S&P 500 завершил день вблизи уровней открытия. Таким образом, котировки технологического гиганта повышаются седьмой день подряд и это самая продолжительная серия роста с апреля, поднявшая рыночную стоимость Apple до $2,4 трлн. Мы прогнозируем продолжение ралли в течение следующих шести месяцев, поскольку продажи iPhone будут увеличиваться.

Тем не менее темпы роста акций Apple в этом году (9%) уступают двузначным показателям, отражающим позитивную динамику котировок других крупных технологических компаний. Например, NVDA, GOOG и ORCL прибавили 56%,48,5% и 33% соответственно. Вероятно, инвесторы ждали более детальной информации о потенциале роста Apple, в то время как ее конкуренты уже сообщили о существенных изменениях в ключевых направлениях бизнеса. К тому же Apple отстала от S&P 500, который вырос на 16% с начала года, хотя компания обладает наибольшим весом в индексе с долей 6,2%. Считаем, что такой гэп создает дополнительный потенциал роста на горизонте до конца года.

Фундаментально поддерживают котировки устойчивый прогноз объемов продаж iPhone 12 и сильные ожидания в отношении следующей модели.

Тенденция перетока капитала в компании «стоимости», характерная для начала этого года, похоже, выдыхается. Инвесторы вновь отдают предпочтение акциям «роста», среди которых Apple – крупнейшая. До выхода квартального отчета 27 июля сохраняем осторожный прогноз роста до $170 за бумагу.