"Детский мир" может вернуться к минимуму с марта
В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+1,45%) и обыкновенные акции Мечела (+0,50%). Акции Полюса и Полиметалла подорожали на 0,3% и 0,1% соответственно. В лидерах снижения находились котировки РусГидро (-5,20%), бумаги Детского мира (-4,93%), а также привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-3,69% и —3,13% соответственно).
Бумаги Полюса и Полиметалла росли благодаря повышению котировок золота, которые вновь подошли к краткосрочному сопротивлению 1815 долл./унц. Преодоление указанной отметки может позволить ценам подняться как минимум в район 1890 долл./унц.
Акции Детского мира, РусГидро и Татнефти в четверг упали на фоне закрытия реестра по дивидендам за 2020 год.
С технической точки зрения бумаги Детского мира после дивидендного разрыва вышли за основание фигуры “нисходящий треугольник” (147,50 руб.), в связи с чем можно говорить о повышенных рисках развития падения к 133 руб. (разница между основанием и вершиной треугольника) – к минимумам с марта. Сигнал может быть отменен при закреплении цен в ближайшие сессии выше сопротивления 152 руб. Ближайшая поддержка расположена у 141 руб. Следующее корпоративное событие по эмитенту назначено на 15 июля, когда Детский мир опубликует операционные результаты за 2-й квартал текущего года.
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